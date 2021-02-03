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Complejo residencial New collection of residences at The Peaks Luštica Bay

Radovici, Montenegro
de
$757,112
;
20
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ID: 38213
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2777
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 14/7/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Radovici

Sobre el complejo

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Nueva colección de residencias en The Peaks Luštica Bay!

La nueva colección de residencias en The Peaks se encuentra en la Bahía de Luštica, uno de los destinos turísticos más prestigiosos de la costa adriática. Situado en la entrada de la primera y única comunidad de golf de Montenegro, el desarrollo ofrece una combinación única de naturaleza, infraestructura premium y un estilo de vida de clase mundial.

Las residencias están rodeadas de hermosos jardines, características de agua y espacios verdes abiertos, con vistas panorámicas del Mar Adriático, Boka Bay y el campo de golf del campeonato.

El complejo consta de sólo 48 residencias en tres edificios residenciales de baja altura.

Las residencias disponibles incluyen:

· Apartamentos de 1 dormitorio;

· Apartamentos de 2 dormitorios;

· Apartamentos de 3 dormitorios;

· Una colección limitada de áticos.

El proyecto está diseñado para aquellos que valoran la privacidad, la comodidad y un alto nivel de servicio, todo en el entorno natural excepcional de Montenegro.

Destacados complejos:

· Situado en la primera comunidad de golf de Montenegro;

· Vistas panorámicas del Mar Adriático, la Bahía de Boka y el campo de golf;

· La piscina más grande de la Bahía de Luštica, que cubre 400 m2;

· Piscina de retiro dedicada a 90 m2;

· Área de reunión tradicional inspirada en el patrimonio montenegrino;

· Jardines paisajísticos y senderos para caminar;

· Estacionamiento subterráneo para cada residencia;

· Soluciones de mobiliario a medida disponibles.

Golf & Infraestructura

El Peaks forma parte del nuevo destino de golf de Luštica Bay y se encuentra junto al campo de conducción, instalaciones de práctica y el ClubHouse.

En el corazón del proyecto está el Gary Player Signature Championship Golf Course, un campo de golf de 18 hoyos diseñado para estándares internacionales.

Una de las características más distintivas del desarrollo es que cada hoyo de golf disfruta de vistas al mar, una rara ventaja incluso por los estándares globales del campo de golf.

Términos de compra

Los compradores se benefician de un plan de pago sin intereses, con la posibilidad de extender los pagos hasta dos años después de la terminación del proyecto.

Fecha de terminación prevista: Septiembre 2029.

Las residencias Peaks representan una oportunidad única para adquirir propiedades en uno de los desarrollos más prometedores y prestigiosos de Montenegro, combinando un estilo de vida costero, golf de campeonato e infraestructura de resorts premium.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Localización en el mapa

Radovici, Montenegro
Alimentación
Ocio

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Fecha límite
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Pago mensual
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