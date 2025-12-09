Sobre la agencia

Nuestra compañía, VALUE.ONE, le ofrece sus servicios profesionales para elegir propiedades inmuebles de calidad en la costa de Montenegro. Escuchamos atentamente los deseos de nuestros clientes y les proponemos solo propiedades de calidad, estrictamente de acuerdo con nuestros criterios.

Intentamos visitar personalmente todas las propiedades de nuestra base. Nuestros trabajadores le asistiran en todas las etapas de la obtención de su nueva propiedad: desde la selección de propiedades y la organización de visitas hasta la obtención de su certificado de propiedad con la mayor brevedad posible, asegurándole un buen nivel de servicio, digno de nuestros clientes.

También le ofrecemos un amplio abanico de servicios de post-venta de propiedades. Nuestro objetivo es hacer que sus inversiones en propiedades en Montenegro sean sencillas, seguras y lo más efectivas posible.

Nuestro equipo es un grupo de consultores jóvenes y profesionales con experiencia en las principales agencias inmobiliarias. Gracias a su conocimiento del mercado inmobiliario local y a las mejores prácticas en su trabajo podremos ayudarle a tomar una decisión correcta y provechosa. En nosotros encontrará a un socio fiable que siempre estará en contacto con usted. Siempre nos alegrará verle en nuestro sitio web y en nuestra oficina, que se encuentra en el mismo centro de la ciudad de Budva, en el centro de negocios TQ Plaza.