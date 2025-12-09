  1. Realting.com
VALUE.ONE

Montenegro, Budva
;
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2011
En la plataforma
En la plataforma
6 años 5 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Página web
Página web
value1property.com
Sobre la agencia

Nuestra compañía, VALUE.ONE, le ofrece sus servicios profesionales para elegir propiedades inmuebles de calidad en la costa de Montenegro. Escuchamos atentamente los deseos de nuestros clientes y les proponemos solo propiedades de calidad, estrictamente de acuerdo con nuestros criterios. 

Intentamos visitar personalmente todas las propiedades de nuestra base. Nuestros trabajadores le asistiran en todas las etapas de la obtención de su nueva propiedad: desde la selección de propiedades y la organización de visitas hasta la obtención de su certificado de propiedad con la mayor brevedad posible, asegurándole un buen nivel de servicio, digno de nuestros clientes.

También le ofrecemos un amplio abanico de servicios de post-venta de propiedades. Nuestro objetivo es hacer que sus inversiones en propiedades en Montenegro sean sencillas, seguras y lo más efectivas posible.

Nuestro equipo es un grupo de consultores jóvenes y profesionales con experiencia en las principales agencias inmobiliarias. Gracias a su conocimiento del mercado inmobiliario local y a las mejores prácticas en su trabajo podremos ayudarle a tomar una decisión correcta y provechosa. En nosotros encontrará a un socio fiable que siempre estará en contacto con usted. Siempre nos alegrará verle en nuestro sitio web y en nuestra oficina, que se encuentra en el mismo centro de la ciudad de Budva, en el centro de negocios TQ Plaza.

Servicios

Selección de las mejores propiedades y asistencia en la transacción hasta la firma del contrato de compraventa:

  • Selección de propiedades en Montenegro de acuerdo con sus deseos;
  • Análisis del mercado inmobiliario en la región de Montenegro que elija, asistencia en la determinación de un presupuesto de compra teniendo en cuenta todos los gastos relacionados;
  • Asistencia en el alquiler de apartamentos;
  • Recogida en el aeropuerto, tour con visitas a las propiedades (hasta dos días de forma gratuita);
  • Revisión preliminar de los documentos inmobiliarios de carácter jurídico;
  • Preparación de los documentos de la transacción de compraventa;
  • Apertura de una cuenta bancaria en Montenegro para la realización de la transacción de compraventa;
  • Consultas financieras, bancarias y jurídicas en todas las etapas de la transacción;
  • Asistencia en ruso, inglés, francés y serbio.
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 04:12
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuevos edificios
Ver todo 57 nuevos edificios
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Complejo residencial Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
de
$154,823
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en un nuevo complejo residencial en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la zona tranquila y ecológica de Budva — Dubovica. Esta ubicación ofrece un entorno natural tranquilo con vistas pintorescas de las montañas y el mar, mientras que a pocos minutos del centro com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0
154,831
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
232,266
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Mostrar todo Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$713,912
Área 107–137 m²
2 objetos inmobiliarios 2
New modern condo-hotel on the waterfront. Condo-hotel is modern development project, comfortably located in Rafailovici at the Budva Riviera - the most developed and attractive tourist destination in Montenegro. Apartments are located directly on the coast of the Adriatic Sea and on the 2 km…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
107.0
793,802
Apartamentos 3 habitaciones
137.0
981,428
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Mostrar todo Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Área 130–328 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un nuevo complejo residencial ultramoderno de clase premium en el estilo Art Nouveau en la península de Lustica en el pueblo de Krasici. Puede elegir entre apartamentos dúplex de dos niveles o lofts de un nivel con acceso a la piscina. En el territorio del complejo hay un patio privado con z…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
157.0
615,952
Apartamentos 2 habitaciones
129.6
589,764
Villa
328.0
1,51M
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
de
$98,171
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 48–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial en Radanovići.El complejo residencial está situado en una zona verde tranquila y segura y consta de 72 apartamentos de varios tipos: estudios, un dormitorio y dos dormitorios.La ubicación combina proximidad a los servicios clave (escuelas, tiendas) y la red de transporte…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0 – 51.0
164,842 – 170,359
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
219,997
Agencia
VALUE.ONE
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Mostrar todo Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Complejo residencial Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$754,199
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 180 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo proyecto exclusivo de villas de lujo modernas en una de las zonas costeras más prometedoras, a solo 6 km del centro de Tivat, en el pueblo de Kavac. Este es un lugar donde el diseño reflexivo, los altos estándares de construcción y las impresionantes vistas panorámicas crean un espa…
Agencia
VALUE.ONE
1 2 3
Nuestros agentes en Montenegro
Anton Shamarin
Anton Shamarin
294 propiedades
