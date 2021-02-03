Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village

La colección final de residencias Mirta en Marina Village!

Mirta es la colección residencial más reciente y final en Marina Village, el barrio más reconocible de la bahía de Luštica. Situado sobre el puerto deportivo, el desarrollo ofrece una oportunidad única para poseer bienes dentro de una comunidad costera establecida y muy codiciada con infraestructura de clase mundial y un estilo de vida mediterráneo.

El complejo combina espacios de vida contemporáneos, vistas panorámicas al mar Adriático y acceso directo al paseo marítimo, playas, restaurantes, boutiques y Luštica Bay Marina.

El desarrollo comprende sólo 48 residencias en tres edificios residenciales de baja altura.

Las residencias disponibles incluyen:

- Estudios;

- Apartamentos de una habitación;

- Apartamentos de dos habitaciones;

- Residencias dúplex;

- áticos de tres dormitorios.

El proyecto es una opción ideal para la vida permanente, el uso vacacional o la inversión en uno de los destinos turísticos más prestigiosos del Adriático.

Características complejas:

- Primera ubicación en el corazón de la Bahía de Luštica;

- Vistas panorámicas del Mar Adriático y el puerto deportivo;

- Dos piscinas para residentes;

- Amplias terrazas y balcones;

- Residencias seleccionadas con jardines privados;

- Recopilación limitada de viviendas dúplex;

- Cocinas con electrodomésticos Bosch integrados o equivalentes;

- conectividad a Internet de fibra óptica de alta velocidad;

- Espacios de estacionamiento privados;

- Residencias seleccionadas con garajes subterráneos;

- Soluciones de mobiliario opcionales a través del servicio Aftersales.

Infraestructura y ubicación

Mirta está a poca distancia del puerto deportivo, playas, paseo marítimo, restaurantes, cafeterías y boutiques de Marina Village. Los residentes también gozan de fácil acceso a la comunidad de golf Centrale y The Peaks.

Marina El pueblo es el corazón vibrante de la Bahía de Luštica e incluye:

- El Chedi Luštica Hotel de cinco estrellas de la bahía;

- Marina internacional con 115 amarres;

- Restaurantes y cafeterías frente al mar;

- Tiendas y boutiques;

- Instalaciones deportivas y de ocio;

- Un calendario anual de eventos.

Términos de compra

Mirta ofrece dos opciones de compra flexibles:

Plan de pago de instalación

- 10% al firmar el contrato;

- Un 60% más pagado en cuotas trimestrales antes de la terminación;

- El 30% restante pagado en cuotas trimestrales después de la entrega.

Este plan de pago está disponible exclusivamente para las residencias de Mirta y permite a los propietarios entrar o alquilar sus bienes al completar los pagos finales.

Pago inicial 100%

Los compradores que pagan el precio de compra completo prima beneficio de un descuento especial en su residencia Mirta seleccionada.

Finalización prevista: final de 2029.

Mirta representa la oportunidad final de poseer propiedades en Marina Village, combinando la vida frente al agua, la infraestructura premium de Luštica Bay y un fuerte potencial de inversión en uno de los desarrollos más prestigiosos de Montenegro.