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Complejo residencial The final collection of residences Mirta in Marina Village

Radovici, Montenegro
de
$416,250
;
20
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ID: 38867
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2784
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 22/7/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Pueblo
    Radovici

Sobre el complejo

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La colección final de residencias Mirta en Marina Village!

Mirta es la colección residencial más reciente y final en Marina Village, el barrio más reconocible de la bahía de Luštica. Situado sobre el puerto deportivo, el desarrollo ofrece una oportunidad única para poseer bienes dentro de una comunidad costera establecida y muy codiciada con infraestructura de clase mundial y un estilo de vida mediterráneo.

El complejo combina espacios de vida contemporáneos, vistas panorámicas al mar Adriático y acceso directo al paseo marítimo, playas, restaurantes, boutiques y Luštica Bay Marina.

El desarrollo comprende sólo 48 residencias en tres edificios residenciales de baja altura.
Las residencias disponibles incluyen:
- Estudios;
- Apartamentos de una habitación;
- Apartamentos de dos habitaciones;
- Residencias dúplex;
- áticos de tres dormitorios.

El proyecto es una opción ideal para la vida permanente, el uso vacacional o la inversión en uno de los destinos turísticos más prestigiosos del Adriático.

Características complejas:
- Primera ubicación en el corazón de la Bahía de Luštica;
- Vistas panorámicas del Mar Adriático y el puerto deportivo;
- Dos piscinas para residentes;
- Amplias terrazas y balcones;
- Residencias seleccionadas con jardines privados;
- Recopilación limitada de viviendas dúplex;
- Cocinas con electrodomésticos Bosch integrados o equivalentes;
- conectividad a Internet de fibra óptica de alta velocidad;
- Espacios de estacionamiento privados;
- Residencias seleccionadas con garajes subterráneos;
- Soluciones de mobiliario opcionales a través del servicio Aftersales.

Infraestructura y ubicación
Mirta está a poca distancia del puerto deportivo, playas, paseo marítimo, restaurantes, cafeterías y boutiques de Marina Village. Los residentes también gozan de fácil acceso a la comunidad de golf Centrale y The Peaks.

Marina El pueblo es el corazón vibrante de la Bahía de Luštica e incluye:
- El Chedi Luštica Hotel de cinco estrellas de la bahía;
- Marina internacional con 115 amarres;
- Restaurantes y cafeterías frente al mar;
- Tiendas y boutiques;
- Instalaciones deportivas y de ocio;
- Un calendario anual de eventos.

Términos de compra
Mirta ofrece dos opciones de compra flexibles:

Plan de pago de instalación
- 10% al firmar el contrato;
- Un 60% más pagado en cuotas trimestrales antes de la terminación;
- El 30% restante pagado en cuotas trimestrales después de la entrega.

Este plan de pago está disponible exclusivamente para las residencias de Mirta y permite a los propietarios entrar o alquilar sus bienes al completar los pagos finales.

Pago inicial 100%
Los compradores que pagan el precio de compra completo prima beneficio de un descuento especial en su residencia Mirta seleccionada.

Finalización prevista: final de 2029.

Mirta representa la oportunidad final de poseer propiedades en Marina Village, combinando la vida frente al agua, la infraestructura premium de Luštica Bay y un fuerte potencial de inversión en uno de los desarrollos más prestigiosos de Montenegro.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Localización en el mapa

Radovici, Montenegro
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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