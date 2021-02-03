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Complejo residencial The House Montenegro

Skaljari, Montenegro
de
$159,917
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ID: 38111
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 6
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 21/6/26

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Pueblo
    Skaljari
  • Dirección
    R 1

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2020

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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La Casa es un complejo residencial arquitectónico situado en una colina sobre la bahía de Kotor – uno de los lugares más pintorescos del Adriático. La ubicación del proyecto es elegida para proporcionar vistas panorámicas del mar y las montañas, combinando la privacidad con la proximidad al centro histórico de Kotor. El complejo consta de cinco edificios separados con arquitectura única, unidos por un concepto común de minimalismo moderno y armonía natural. El proyecto se centra en crear no sólo vivienda, sino un espacio para vivir, donde la arquitectura, la luz y la naturaleza circundante trabajan en su conjunto. Los edificios están diseñados teniendo en cuenta el aumento de la resistencia sísmica y se hacen sobre la base de un marco de hormigón armado monolítico con relleno de ladrillo. Las fachadas están forradas con piedra travertina natural con un espesor de 300 mm, y el sistema multicapa de calor e impermeabilización proporciona un alto nivel de eficiencia energética, aislamiento de ruido y comodidad de vida. El complejo ofrece sólo 37 apartamentos de diferentes diseños - desde apartamentos compactos a amplios áticos. Todas las residencias se distinguen por espacios reflexivos, acabados de alta calidad y soluciones modernas de ingeniería, incluyendo fibra óptica Internet y televisión vía satélite.
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 33.0 – 64.0
Precio por m², USD 3,419 – 4,846
Precio del apartamento, USD 159,917 – 277,286
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 136.0 – 173.0
Precio por m², USD 3,590 – 6,626
Precio del apartamento, USD 488,198 – 1,15M
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 192.0
Precio por m², USD 6,227
Precio del apartamento, USD 1,20M
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 198.0 – 253.0
Precio por m², USD 3,755 – 3,877
Precio del apartamento, USD 743,552 – 980,834
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 33.0
Precio por m², USD 5,077
Precio del apartamento, USD 167,551

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Skaljari, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Complejo residencial The House Montenegro
Skaljari, Montenegro
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$159,917
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