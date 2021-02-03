Complejo residencial The House Montenegro

La Casa es un complejo residencial arquitectónico situado en una colina sobre la bahía de Kotor – uno de los lugares más pintorescos del Adriático. La ubicación del proyecto es elegida para proporcionar vistas panorámicas del mar y las montañas, combinando la privacidad con la proximidad al centro histórico de Kotor. El complejo consta de cinco edificios separados con arquitectura única, unidos por un concepto común de minimalismo moderno y armonía natural. El proyecto se centra en crear no sólo vivienda, sino un espacio para vivir, donde la arquitectura, la luz y la naturaleza circundante trabajan en su conjunto. Los edificios están diseñados teniendo en cuenta el aumento de la resistencia sísmica y se hacen sobre la base de un marco de hormigón armado monolítico con relleno de ladrillo. Las fachadas están forradas con piedra travertina natural con un espesor de 300 mm, y el sistema multicapa de calor e impermeabilización proporciona un alto nivel de eficiencia energética, aislamiento de ruido y comodidad de vida. El complejo ofrece sólo 37 apartamentos de diferentes diseños - desde apartamentos compactos a amplios áticos. Todas las residencias se distinguen por espacios reflexivos, acabados de alta calidad y soluciones modernas de ingeniería, incluyendo fibra óptica Internet y televisión vía satélite.