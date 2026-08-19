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Apartamentos en venta en Salo, Italia

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1 habitación
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2 habitaciones
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19 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$527,723
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 132 m²
GA-V000992. Apartamento de tres dormitorios en venta en Salo / Italia En el centro histórico…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
GH-LV04907-C1. Nuevo ático en SaloOfrecemos a la venta un apartamento de tres dormitorios en…
$398,548
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Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
GH-LV06375. Amplio apartamento en el centro con vistas al lago.En el centro de la ciudad de …
$562,656
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 180 m²
GH-LV01573. Casa en residencia con piscina. Casa en residencia con piscina. Villas modernas …
$1,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GA-V000993. Ático en venta en Salo / Italia En el centro histórico de Salo con acceso a una …
$1,02M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 108 m²
GH-LV04815-5C. Apartamentos en un edificio reformado Salo centerSalo, en el centro histórico…
$480,602
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Apartamento en Salo, Italia
Apartamento
Salo, Italia
Área 85 m²
GH-PV006493-3. Exclusivo apartamento de tres dormitorios con jardínofrece a la venta este en…
$565,000
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Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 104 m²
GH-LV04820-1C. A Апартаменты в комплексе в городе СалоСало, в историческом центре, в несколь…
$445,436
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Apartamento 2 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$350,356
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Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
In Salò, in the old town centre and a few steps from the Lungolago Zanardelli and the beach,…
$197,075
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Ático Ático 2 habitaciones en Salo, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Apartamento 3 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Are you looking for a spacious and comfortable apartment with a private garden in a peaceful…
$383,201
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Apartamento 6 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
This wonderful penthouse on two levels with a glimpse of Lake View, is located in the heart …
$870,414
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Apartamento 3 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$629,545
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Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
We propose for sale a delightful flat located in a quiet residential area of Salò, a stone's…
$459,842
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Ático Ático 2 habitaciones en Salo, Italia
Ático Ático 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$767,279
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Apartamento 2 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
The fourth and latest Falkensteiner Premium Living Residences at one of Italy’s most sought-…
$377,289
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Apartamento 3 habitaciones en Villa di Salo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villa di Salo, Italia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Garda Haus Padenghe offers for sale this charming flat located in Cunettone, only 2.5 km fro…
$656,917
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