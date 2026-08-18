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Apartamentos en venta en Lonato del Garda, Italia

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3 habitaciones
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9 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV5967. Apartamento de tres dormitorios a dos pasos del paseo marítimoSituado en una pres…
$583,755
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Lonato del Garda En una aldea tranquila en las afueras de la ciudad hay un nuevo complejo re…
$306,561
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Apartamento 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Lonato del Garda en el área adyacente al centro ofrecemos apartamentos de próxima construcci…
$383,201
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$303,276
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Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$278,095
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Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Surrounded by nature with an open view and set in a beautiful Borgo and rural context, locat…
$315,320
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$185,032
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Apartamento 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Apartamento 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 194 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$371,158
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