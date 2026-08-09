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Apartamentos en venta en Como, Italia

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Tremezzina
9
Gravedona ed Uniti
4
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46 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Cernobbio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 243 m²
ID - 10088. VB- Apartamentos en ChernobbioApartamentos en Chernobbio en un complejo de 4 apa…
$2,05M
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Apartamento 5 habitaciones en Blevio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Blevio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 230 m²
PL-PR_A24. Ozеро Комо. A través de la construcción y la aplicación; В жилом комленне « Ла К…
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Blevio, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Blevio, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
MV-270221-1. Republicación de la empresa de investigación y desarrollo de la industria de la…
$761,930
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TekceTekce
Apartamento 6 habitaciones en Lenno, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Lenno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
GR-Tr-178. Apartamentos de lujo en Tremezzina, LennonLa primera planta de la residencia (uno…
$2,34M
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Apartamento 5 habitaciones en Como, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/4
Smart Luxury Apartment con vista panorámica al lago y Sunset Terrace — Campione d’Italia🔹 Re…
$1,50M
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Hotel Invest
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Apartamento 6 habitaciones en Molina, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 150 m²
MV-270221-2. A través de la producción de la industria de la industria de la industria de la…
$808,818
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Apartamento 4 habitaciones en Lenno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lenno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 163 m²
MV-221122-2. Residencia élite de nueva construcción en LennonLa residencia se encuentra en L…
$843,984
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Apartamento 3 habitaciones en Como, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 128 m²
ID 3456. Prestigioso apartamento en un nuevo complejo en Como Prestigioso apartamento en el …
$825,229
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Apartamento 5 habitaciones en Como, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 240 m²
ID 10111. VB - Apartamentos de lujo en el centro de ComoApartamentos únicos en la zona de él…
$2,70M
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Apartamento 5 habitaciones en Civiglio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Civiglio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
MV-221122-4. Apartamento en un histórico palacio restaurado en el lago ComoEn el corazón de …
$2,63M
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Apartamento 4 habitaciones en Argegno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Argegno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
A few steps from the lake and from the center of Argegno, newly built residence with a moder…
$798,154
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Apartamento 2 habitaciones en Gravedona, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Gravedona, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
$295,612
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Apartamento 5 habitaciones en Menaggio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Menaggio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Villa Eva es un edificio histórico ( 1880 ) en estilo neogótico que se encuentra directament…
$722,608
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Apartamento 4 habitaciones en Lenno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lenno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
In the exclusive Golfo di Venere in Lenno, Tremezzina at it’s just two steps from the lake..…
$766,403
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Apartamento 3 habitaciones en Gravedona ed Uniti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Gravedona ed Uniti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
In modern Residence with Swimming Pool and lift, located in the center of Gravedona ed Uniti…
$328,458
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Apartamento 4 habitaciones en Como, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Apartment of about 85 square meters in Como, Valduce area. Located on a raised ground floor,…
$290,138
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Apartamento 5 habitaciones en Tremezzina, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Tremezzina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Located in the splendid western shore of Lake Como and in the well-known Tremezzina area (Os…
$613,122
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Apartamento 4 habitaciones en Tremezzo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Tremezzo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
A few steps from the lake stands the residential complex "i Tulipani" consisting of 18 housi…
$459,842
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Apartamento 3 habitaciones en Gravedona, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Gravedona, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…
$383,201
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Apartamento 12 habitaciones en Tremezzo, Italia
Apartamento 12 habitaciones
Tremezzo, Italia
Habitaciones 12
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Tremezzo Maravillosa villa ubicada en el centro de Tremezzo, detrás de los complejos monume…
$2,63M
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Apartamento 4 habitaciones en Nesso, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Nesso, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
$536,482
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Apartamento 4 habitaciones en Argegno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Argegno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
A few steps from the lake. Luxurious 133 m2 apartment (179 m2 commercial) located on the thi…
$1,31M
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Apartamento 5 habitaciones en Tremezzina, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Tremezzina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Located in the splendid western shore of Lake Como and in the well-known Tremezzina area (Os…
$613,122
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Apartamento 7 habitaciones en Cremia, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Cremia, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 156 m²
We offer an apartment on the first floor. To be restored, however, it comes with comfortable…
$186,126
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Apartamento 6 habitaciones en Nesso, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Nesso, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
BEAUTY DOES NOT CONSUME SOIL! Renovation a stone's throw from the ravine and the lake, breat…
$821,146
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Apartamento 7 habitaciones en Pianello del Lario, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Pianello del Lario, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
En una de las zonas más panorámicas del municipio de Pianello del Lario y más precisamente e…
$1,31M
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Apartamento 6 habitaciones en Pianello del Lario, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Pianello del Lario, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
In this residence with swimming pool, located on the first hill in Pianello Del Lario, we of…
$295,612
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Apartamento 5 habitaciones en Menaggio, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Menaggio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
In the center of Menaggio, in the heart of Lake Como .. Enjoying a fantastic central locatio…
$262,767
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Apartamento 4 habitaciones en Nesso, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Nesso, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
¡LA BELLEZA NO CONSUME A LOS CUERPOS! Renovación a tiro de piedra de la garganta y el lago, …
$711,660
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Apartamento 2 habitaciones en Gravedona, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Gravedona, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
$328,458
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Tipos de propiedades en Como

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Como, Italia

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