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Apartamentos en venta en Lucca, Italia

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7 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Viareggio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Viareggio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
RO-290818. Precioso apartamento espacioso en la ciudad de ViareggioHermoso apartamento ampli…
$703,320
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Apartamento 3 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Piso 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 195 KV M // 3 Dormitorios // 3 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,68M
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Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
LUCKA (TOSCANA) // 152 KV M // 3 Dormitorios // 2 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,39M
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 5 habitaciones en Marina di Pietrasanta, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Marina di Pietrasanta, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Tonfano frente al mar, villa adosada con terrazas con vistas al mar que consta de: salón-com…
$1,64M
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Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 172 KV M // 2 Dormitorios // 2 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,57M
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Apartamento 1 habitacion en Lucca, Italia
Apartamento 1 habitacion
Lucca, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 1/2
LUKKA (TOSKANA) // 125 KV M // 1 Dormitorio // 1 Baño // Jardín // 2 Espacios de estacionami…
$1,02M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
El apartamento está situado en la primera planta de la villa. Tienen una entrada independien…
$790,100
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