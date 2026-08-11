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Apartamentos en venta en Lacio, Italia

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Roma
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Viterbo, Italia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Viterbo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/3
$313,976
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
120617-1. Amplio apartamento en Roma. ItaliaEn venta es un amplio apartamento de 140 metros …
$1,41M
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-260716. Ático en el centro de RomaÁtico en el centro de Roma, situado en la zona de Prati…
$3,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
AG-220916-17. Attico apartamentos (sales) » Roma » ItaliaDistrito de Pinciano, junto a Villa…
$3,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 150 m²
IT-240519-1. Kavartorna Iv. Rioneta, около метро "LODI" продается квартира 150 кв.м. на 6 эт…
$679,876
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-220916-10. Apartamentos (penthouse) en el centro de RomaÁtico en el centro de Roma, situa…
$3,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 270 m²
AG-260716-2. Apartamento en una prestigiosa zona del centro histórico de RomaEl apartamento …
$5,86M
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Apartamento 6 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 205 m²
AG-220916-11. Ático en un antiguo palacio de finales de 1700Ático de unos 205 metros cuadrad…
$3,28M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 70 m²
AG-260716-5. Ático en el centro histórico de RomaEl ático de Roma consta de una espaciosa y …
$2,87M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
AG-220916-3. Extraordinario ático con vistas panorámicasEn un prestigioso edificio con servi…
$1,99M
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-220916-4. Ático en el centro de RomaÁtico en el centro de Roma, situado en la zona de Pra…
$3,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
AG-220916-28. Ático en Roma, junto a Via Veneto y Villa BorgheseÁtico en Roma en Via Puccini…
$6,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
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Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
AG-220916-16. Ático en venta en el centro histórico de RomaÁtico en venta en el centro histó…
$2,70M
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-220916-12. Ático en el centro de Roma, situado en el distrito de PratiÁtico en el centro …
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Apartamento en Poggio Mirteto, Italia
Apartamento
Poggio Mirteto, Italia
La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Central: un paisaje de pueblos hist…
$145,618
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 125 m²
IT-240519-3. Kavarchan "Instantánea" Carlo Felice "Via Carlo Felice" TAG1> продается квартир…
$703,320
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Apartamento en Roma, Italia
Apartamento
Roma, Italia
Área 240 m²
AG-220916-21. Apartamentos en Roma » (ventas) » ItaliaMagníficos apartamentos de dos niveles…
$2,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 270 m²
AG-220916-5. PUBLICACIÓN ( атттик ) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе исто…
$5,86M
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
AG-041010-1. Maravilloso ático "Italia" RomaNo muy lejos de la plaza Barberini, en un presti…
$3,46M
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Apartamento 6 habitaciones en Roma, Italia
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Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 750 m²
AG-220916-8. Exclusivo ático de 750 m2El centro histórico, a pocos pasos de la Fontana Trevi…
$12,89M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
IT-111021-1. Apartamento en la plaza Victor Emmanuel II (Roma)Apartamento en el centro de Pi…
$398,548
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Apartamento en Roma, Italia
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Roma, Italia
Área 200 m²
AG-260716-6. Apartamento en el centro de Roma. ItaliaEl apartamento se encuentra en una pres…
$2,11M
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Área 200 m²
AG-220916. Apartamento en el centro de RomaSituado en una prestigiosa zona, junto al famoso …
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
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Dormitorios 3
Área 450 m²
AG-220916-20. Великолепная квартира, общей площадью 450 кв.мВеликолепная квартира, общей пло…
$4,57M
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Área 300 m²
AG-220916-9. Apartamentos (ventas) » Italia » Roma Apartamentos en venta con una superficie …
$4,69M
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Dormitorios 3
Área 270 m²
AG-220916-2. A través de la República. HistoriaKev, Kimsk, Sko, Sko, Sko, S. Kонсьержа, подс…
$2,70M
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 130 m²
IT-111021. Apartamento grande 130m2 en RomaApartamento grande 130 metros cuadrados en el cua…
$410,270
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Apartamento 2 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
AG-220916-26. Apartamento Atiko 80 metros cuadrados con terraza 70 metros cuadrados.Apartame…
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 200 m²
AG-260716-3. ático extraordinario, con vistas panorámicasEn un prestigioso edificio con serv…
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Apartamento
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Área 308 m²
AG-041016. Bonito apartamento en Roma. 308 m2En las inmediaciones de la Plaza Barberini, en …
$3,75M
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Tipos de propiedades en Lacio

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lacio, Italia

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