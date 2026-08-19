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Apartamentos en venta en Peschiera del Garda, Italia

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1 habitación
3
2 habitaciones
18
3 habitaciones
6
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27 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
GA-V001372. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$287,189
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nuevo apartamento con su propio jardín.En una residencia de nueva construcc…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001373. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$281,328
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001444. Villa moderna y elegante en Pesquiera del GardaEn un elegante complejo residenci…
$609,544
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
GA-V001303. Nuevo apartamento de cuatro habitaciones en la primera planta en Peschiera del G…
$504,046
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 99 m²
GA-V001414. Nuevo apartamento de tres dormitorios con terraza y solarium en Pesquiera del Ga…
$380,965
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001289. Exclusivo apartamento en Peschiera del GardaSituado en la nueva zona del pueblo …
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 65 m²
GH-SV00083. Apartamento renovado con vistas al lagoEn San Benedetto di Lugana, a solo 150 me…
$322,355
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001302. Nuevo apartamento de tres dormitorios en la primera planta en precios en Pesquie…
$386,826
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
GH-SV00068. Apartamento en primera línea en un edificio con playa privadaDentro de este lujo…
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$372,253
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Apartamento 2 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$317,510
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
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Apartamento 6 habitaciones en Peschiera del Garda, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Peschiera del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
As you cross the entrance to the flat, you are surrounded by the open space of the living ar…
$870,414
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
En la península de Sirmione, en un complejo de algunas unidades, ofrecemos apartamento en pl…
$817,861
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$341,597
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Broglie, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Broglie, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
In Peschiera del Garda, just a few minutes from the lake and the main services, we offer a n…
$304,371
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$930,632
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$547,430
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Apartamento 2 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Peschiera del Garda in a very central location within a Residence with swimming pool, we pro…
$695,237
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$481,739
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Apartamento 3 habitaciones en Peschiera del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Peschiera del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
En Castelnuovo del Garda, a tiro de piedra del centro, se construirán cuatro villas individu…
$316,415
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Apartamento 5 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 5 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
In a newly built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores …
$536,482
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