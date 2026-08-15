Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. SantElpidio a Mare
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en SantElpidio a Mare, Italia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 5 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento en las afueras de un condominio popular. Primera planta sin ascensor, superficie…
$69,757
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 4 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 4
Área 80 m²
ático construido recientemente en el segundo piso. Vista panorámica al mar. Dos dormitorios,…
$168,580
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 5 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 5
Área 70 m²
Apartamento de planta baja de unos 70 metros cuadrados con patio exterior pavimentado con ho…
$69,757
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir