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Apartamentos en venta en Ventimiglia, Italia

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Apartamento 4 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 90 m²
KK-VENT-001. Quay apartamento en Ventimiglia con vistas al marQuay apartamento en Ventimigli…
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 3 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Piso 6
En la primera costa con vistas al mar es un exclusivo ático de unos 210 metros cuadrados con…
$1,94M
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Apartamento 3 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 95 m²
KK-IV771. Apartamento en un prestigioso complejo residencialEn un prestigioso complejo resid…
$761,930
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