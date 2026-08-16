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Apartamentos en venta en Omegna, Italia

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Apartamento 5 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 160 m²
ISM-060417-18. Prestigioso apartamento en la ciudad de Omenya en el lago OrtaOmenja, en el c…
$328,216
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 4 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 125 m²
ISM-060417-19. Apartamento con vistas al lago en la ciudad de OmenyaEn la zona residencial s…
$275,467
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Apartamento 5 habitaciones en Bagnella, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bagnella, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 120 m²
ISM-060417-17. Apartamentos con vistas al hermoso lago - OrtaOmenja, en una tranquila zona r…
$293,050
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