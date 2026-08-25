Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Toscana
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Toscana, Italia

;
Lucca
5
Apartamento Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Grosseto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Grosseto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Nuevo apartamento en el complejo de residenciaLa residencia 4* con…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 2 habitaciones en Porto Santo Stefano, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Porto Santo Stefano, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 70 m²
IT-050319-1. Apartamento en Monte Argentario ToscanaApartamento en venta 70 metros cuadrados…
$280 442
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Apartamento 4 habitaciones en Viareggio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Viareggio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
RO-290818. Precioso apartamento espacioso en la ciudad de ViareggioHermoso apartamento ampli…
$701 105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Livorno, Italia
Apartamento
Livorno, Italia
Área 110 m²
¡Se requiere reconstrucción!El edificio consta de 12 apartamentos.La villa está rodeada de u…
$58 096
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Marina di Pietrasanta, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Marina di Pietrasanta, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Tonfano frente al mar, villa adosada con terrazas con vistas al mar que consta de: salón-com…
$1,64M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Toscana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscana, Italia
Dormitorios 2
Área 65 m²
¡Italia, Toscana! Hermoso, nuevo apartamento a 7 km del mar y el parque con magníficos clavo…
$156 858
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Piso 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 195 KV M // 3 Dormitorios // 3 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,68M
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Lucca, Italia
Apartamento 1 habitacion
Lucca, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 1/2
LUKKA (TOSKANA) // 125 KV M // 1 Dormitorio // 1 Baño // Jardín // 2 Espacios de estacionami…
$1,02M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 172 KV M // 2 Dormitorios // 2 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,57M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
El apartamento está situado en la primera planta de la villa. Tienen una entrada independien…
$790 100
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
LUCKA (TOSCANA) // 152 KV M // 3 Dormitorios // 2 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,39M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Toscana

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Toscana, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir