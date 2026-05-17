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Apartamentos en venta en Maderno, Italia

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13 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
GH-LV04402-C. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$580,239
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 71 m²
GH-LV06538. Apartamento de nueva construcción en Gardona RivieraOfrecemos a la venta un excl…
$492,324
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-LV04439-D. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$621,266
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AdriastarAdriastar
Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 143 m²
GH-LV04402-C. Apartamentos en un hermoso edificio del siglo XVIII.Este moderno apartamento s…
$580,239
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Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Este moderno anexo se encuentra dentro de la residencia Corte Benaco en Toscolano Maderno, u…
$394,150
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Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
On the Lakefront of Maderno, immersed in the beautiful setting of Lake Garda, we find an enc…
$214,264
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GrekodomGrekodom
Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
En la orilla del lago de Maderno, inmerso en el hermoso entorno del lago Garda, encontramos …
$307,864
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Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
On the lakeside of Maderno, in the beautiful setting of Lake Garda, we find an charming Resi…
$214,264
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Ático Ático 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
In the beautiful setting of Lake Garda, we propose an elegant attic recently completely reno…
$372,253
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Apartamento 4 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
In the heart of the historic centre of Maderno, just a few steps from Piazza S. Marco, we pr…
$602,174
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Apartamento 2 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
We offer for sale a spacious two-room apartment finely furnished, located in a privileged po…
$350,356
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
In Toscolano-Maderno, one of the jewels of Lake Garda, we propose a three-room flat on the g…
$349,261
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
In the heart of the historic centre of Maderno, just a few steps from Piazza S. Marco, we pr…
$322,984
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