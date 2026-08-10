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Apartamentos en venta en Provincia di Imperia, Italia

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Sanremo
60
Bordighera
31
Ventimiglia
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133 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
LH-2T03. Apartamento de tres dormitorios en San Remo, LiguriaA 50 metros de las playas de ar…
$386,826
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
LH-2T15. Apartamentos en Liguria - apartamento con jardín en San RemoA pocos minutos de las …
$275,467
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Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 125 m²
LH-2Q43. Apartamento de cuatro dormitorios en San Remo, Zona SolaroEn la prestigiosa zona re…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 77 m²
LH-2T33. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, San RemoEn una zona tranquila y t…
$345,799
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T36. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn una d…
$463,019
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 165 m²
LH-2Q25. Kavarchandhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…
$1,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
LH-1T85. Kevартира с видом на море в Лигури - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
$445,436
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
LH-2T21. San Remo Apartamento de 3 habitaciones. liguriaEl apartamento consta de: pasillo, a…
$445,436
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Apartamento 4 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
KK-SAN-861. Una foto en San Remo. liguriaApartamento con terraza en la 2a planta de una casa…
$433,714
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
LH-3Q10. Apartamento con vistas al mar en venta en Liguria, BordigerEn la primera colina de …
$527,490
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Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 120 m²
LH-2Q02. Gran apartamento con vistas al mar en San Remo En San Remo, a pocos pasos de las pl…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
KK-1T89. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN - PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, PU…
$996,370
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
KK- Apartamento en un nuevo complejo en BordigerLa nueva residencia de MiramareApartamento n…
$761,930
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Apartamento 4 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 110 m²
LH-1Q16. Apartamentos por mar en Italia, Liguria, OspedalettiEn uno de los complejos residen…
$644,710
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Apartamento 4 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 62 m²
LH-2B05. Apartamento en venta en San Remo, LiugriaA pocos metros de la famosa ruta de bicicl…
$257,884
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
KK-SAN-808. Apartamento con terraza con vistas al marApartamento de 90 metros cuadrados en u…
$410,270
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Apartamento 4 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 118 m²
KK-280817-4. Kavarchandrav 118 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструирован…
$586,100
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Apartamento 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
LH-1Q09. A través de la investigación de la región, la protección de la propiedad,Вярморског…
$492,324
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Apartamento 5 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 5
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Área 270 m²
LH-3Q22. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerEn la primera colina de l…
$644,710
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
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Dormitorios 2
Área 90 m²
LH-2T29. Apartamento de tres dormitorios con terraza en San Remo, ItaliaEn una de las calles…
$457,158
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
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Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 69 m²
LH-2T22. Apartamentos en venta en la primera costa de Italia, Liguria, San RemoA menos de 50…
$287,189
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Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
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Área 152 m²
LH-2Q05. Apartamento con terraza grande y vistas al mar en San RemoApartamento en venta en S…
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Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 69 m²
LH-3B12. Apartamento en venta en la ciudad de BordigueraComprar un apartamento con nuevas re…
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 200 m²
KK-3Q35. Apartamento de cuatro dormitorios con vistas al mar en BordigerJusto al lado del ma…
$1,29M
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Apartamento 2 habitaciones en Sanremo, Italia
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Sanremo, Italia
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Dormitorios 1
Área 62 m²
LH-2B61. Kвартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
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Sanremo, Italia
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Dormitorios 2
Área 100 m²
KK-AT104. Elegante ático en la prestigiosa zona de Portosole en San RemoElegante ático en la…
$1,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Sanremo, Italia
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Sanremo, Italia
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Área 160 m²
LH-2Q51. Kavarchorno, st.Водном из самых престижных, утопающем в зелени, резиденциальных ком…
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Bordighera, Italia
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Área 65 m²
LH-3T13. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn el co…
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Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
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Área 57 m²
LH-2B86. Nuevo apartamento en el centro de San Remo, Liguria, ItaliaA solo 100 metros de la …
$252,023
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Área 94 m²
KK-040222. Apartamento de tres dormitorios en San Remo, a 400 metros del marEn Sanremo ofrec…
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