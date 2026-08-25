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Apartamentos en venta en Desenzano del Garda, Italia

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áticos
18
1 habitación
6
2 habitaciones
50
3 habitaciones
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110 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 176 m²
GA-V001243. Elegante apartamento en un nuevo edificio en el centro. Desenzano Del GardaJusto…
$1,08M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 151 m²
GA-V001543. Apartamento de cuatro dormitorios en venta en Desenzano del GardaSituado en un c…
$706 947
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
GA-V001456. Apartamento en el centro de Desenzano del Garda en Desenzano del GardaSituado en…
$280 442
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001586. Apartamento de tres dormitorios en residencia con piscina en Desenzano del Garda…
$303 812
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
GA-V001116. Pana de la Universidad de China. Sometovor de la región de Storneum y Sardinería…
$1,38M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 223 m²
GH-DV3558. Nuevo ático con 4 dormitorios y vistas al lagoA pocos pasos de Golden Beach en la…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 145 m²
GA-V000940. Luminoso ático de dos plantas en una excelente ubicación en Desenzano del GardaS…
$701 105
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
GH-DV3013. Ático en un palacio restaurado en el centroEste magnífico palacio restaurado se e…
$2,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 125 m²
GA-V001441. Retor de la empresa de la Unión de la Unión de la Unión de la UniónFutusilia de …
$338 867
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001114. Apartamento con jardín en un exclusivo edificio en Desenzano del GardaLa próxima…
$765 373
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 98 m²
GA-V001253. Gran apartamento de tres habitaciones cerca del centro en DESENZANO DEL GARDAA p…
$257 072
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 226 m²
GA-V001356. Magnífico ático con vistas al lagoSituado en un contexto elegante y zona residen…
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 97 m²
PO-101121W. Precioso ático espacioso de tres dormitorios con vistas al lago GardaPrecioso át…
$315 497
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
GH-DV001784. Futusilia de la región de la región. Входя в квартиру мы попадаем сразу в прихо…
$1,46M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 210 m²
ABI-1254A. Prestigioso apartamento en el lago GardaEn la prestigiosa zona de la ciudad turís…
$1,40M
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Apartamento 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 390 m²
GA-V001233. Apartamento de cuatro dormitorios en venta en Desenzano del GardaSituado en una …
$508 301
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 65 m²
GA-V001439. Apartamento de dos dormitorios en una residencia junto al lago en Desenzano del …
$245 387
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV4633. Nuevo apartamento de tres habitaciones con jardín privadoEn el centro de Desenzan…
$455 718
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 157 m²
GA-V001249. Ático en el centro de la ciudad en Desenzano Del GardaApartamento de lujo se enc…
$794 586
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 350 m²
GH-V001904. Excepcional ático con vistas al lagoDesenzano del Garda, en una zona de élite ce…
$1,52M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
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Área 145 m²
GA-V001330. Dúplex en Plaza Garibaldi en Desenzano del GardaA pocos pasos de la plaza Gariba…
$607 624
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GH-DV4959. Новые апартаменты в центре ДезенцаноДезенцано дель Гарда, в очень престижном райо…
$695 262
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Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV4883. Exquisito apartamento con piscina en la zona centralEn el centro de Desenzano del…
$490 773
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Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
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Área 150 m²
ABI-1155A. Prestigioso apartamento con vistas al lago Garda – Desenzano del GardaEn la zona …
$1,87M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
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Dormitorios 2
Área 130 m²
GH-DV3305. Plenerna de la región de San Petersburgo, Ubiología de la Comunidad de la Corte d…
$1,40M
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
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Dormitorios 1
Área 82 m²
GA-V001230. Apartamento junto al lago en Desenzano del GardaSituado en una zona residencial …
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Desenzano del Garda, Italia
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Área 220 m²
ABI-1171A. Apartamentos en Lake GardaCerca del centro de la ciudad turística de Desenzano de…
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
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Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 210 m²
GA-V001433. Nuevo ático con hermosas vistas al lago en Desenzano del GardaSituado en la zona…
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Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
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Área 110 m²
GH-DV4916. Новые апартаменты с бассейном, недалеко от озераМежду городками Дезенцано и Сирми…
$441 696
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Dormitorios 2
Área 93 m²
GA-V001284. Gran apartamento cerca del centro en Desenzano Del GardaSituado en una tranquila…
$239 544
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