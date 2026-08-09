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Apartamentos en venta en Véneto, Italia

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Venecia
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Peschiera del Garda
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68 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
GA-V001452. Exclusivo apartamento con hermosas vistas al lago en la lluvia de Torri del Bena…
$703,320
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001444. Villa moderna y elegante en Pesquiera del GardaEn un elegante complejo residenci…
$609,544
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
GA-V001372. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$287,189
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-SV00002_BdS5. Nuevo apartamento con su propio jardín.En una residencia de nueva construcc…
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GA-V001373. Apartamento de tres dormitorios en un complejo con piscina en Pesquiera del Gard…
$281,328
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 99 m²
GA-V001414. Nuevo apartamento de tres dormitorios con terraza y solarium en Pesquiera del Ga…
$380,965
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001289. Exclusivo apartamento en Peschiera del GardaSituado en la nueva zona del pueblo …
$527,490
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Apartamento 3 habitaciones en Magugnano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Magugnano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
GH-SB304-2. Pana de la República de China, ванной комнаты с окном, трех балконов. Brandy de…
$468,880
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Apartamento 3 habitaciones en Bardolino, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bardolino, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
GH-ZV00024. Apartamento de tres dormitorios a tiro de piedra del lago.En un patio antiguo re…
$445,436
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Apartamento 4 habitaciones en Vittorio Veneto, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Vittorio Veneto, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3
Italy is inexpensive! 4-square. off Venice (Vittorio Veneto) - 86,000 euros.Investment + res…
$100,201
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Apartamento 3 habitaciones en Castelnuovo del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Castelnuovo del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
GH-SV00099. Apartamento de tres dormitorios en Peschiera del Gardaascensor, puerta eléctrica…
$574,378
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
GA-V001303. Nuevo apartamento de cuatro habitaciones en la primera planta en Peschiera del G…
$504,046
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Apartamento 3 habitaciones en Jesolo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Jesolo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
IT-080618. El complejo en primera línea con una playa personal en JesoloApartamento en venta…
$715,042
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 65 m²
GH-SV00083. Apartamento renovado con vistas al lagoEn San Benedetto di Lugana, a solo 150 me…
$322,355
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
GH-SV00068. Apartamento en primera línea en un edificio con playa privadaDentro de este lujo…
$1,02M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 130 m²
GA-V001302. Nuevo apartamento de tres dormitorios en la primera planta en precios en Pesquie…
$386,826
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Apartamento en Asolo, Italia
Apartamento
Asolo, Italia
Área 166 m²
BORGO SANTA CATERINA Exclusivo Apartamentos en Asolo (Treviso, Veneto) Vivienda en una de …
$210,810
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Ático Ático en Lido di Jesolo, Italia
Ático Ático
Lido di Jesolo, Italia
Área 168 m²
Piso 8
Situado en privilegiadas plantas 8 y 9a, este excepcional ático combina la arquitectura ital…
$2,27M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In a newly built residence in Peschiera del Garda, just a few steps from the shores of the l…
$492,687
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Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$262,767
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Apartamento 3 habitaciones en Peschiera del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Peschiera del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
En Castelnuovo del Garda, a tiro de piedra del centro, se construirán cuatro villas individu…
$316,415
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Apartamento 3 habitaciones en Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Rodeado por un parque centenario de 10.000 m², ofrecemos un amplio y luminoso apartamento de…
$328,458
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Apartamento 4 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
On the hillside above the pretty village of Torri del Benaco, only 5 minutes' walk from the …
$613,122
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Apartamento 3 habitaciones en Torri del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Torri del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Elegance and refinement in modern style and total lake view characterise these exclusive res…
$937,201
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Apartamento 2 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Peschiera del Garda in a very central location within a Residence with swimming pool, we pro…
$695,237
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Apartamento 3 habitaciones en Lazise, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
$1,08M
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Apartamento 3 habitaciones en Lazise, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lazise, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
In the heart of Lazise, a picturesque village on the shores of Lake Garda, stands this prest…
$1,07M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
In a quiet residential area only 800 m from the centre of Garda, in a well-kept residential …
$341,597
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Apartamento 4 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$1,04M
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Apartamento 3 habitaciones en San Benedetto di Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Benedetto di Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
In a new recently-built residence located in Peschiera del Garda, just a few steps from the …
$908,735
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Tipos de propiedades en Véneto

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Véneto, Italia

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