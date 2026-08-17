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Apartamentos en venta en Venecia, Italia

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2 habitaciones
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6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$262,767
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Apartamento 2 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$233,862
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Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$372,253
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Apartamento 4 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$433,565
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Apartamento 5 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$476,265
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Apartamento 23 habitaciones en Venecia, Italia
Apartamento 23 habitaciones
Venecia, Italia
Dormitorios 23
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 160 m²
En la isla de Murano, al lado de Campo San Bernardo, se encuentra este elegante hotel constr…
$3,83M
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TekceTekce

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