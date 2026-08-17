Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Friuli-Venecia Julia
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Friuli-Venecia Julia, Italia

;
Grado
5
Apartamento Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Barcis, Italia
Apartamento 1 habitación
Barcis, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/4
Completo residencial de clase ejecutiva, Barchis, Friuli-Venice-Julia, provincia de Pordenon…
$185,794
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grado, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Grado, Italia
Habitaciones 2
TWO-ROOM APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY For sale is a charming apartmen…
$549,418
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Grado, Italia
Ático Ático 3 habitaciones
Grado, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 366 m²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en Grado, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Grado, Italia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
EXCLUSIVE APARTMENT IN GRADO, ITALY For sale is a luxurious and exclusive apartment in th…
$807,968
Dejar una solicitud
Apartamento en Grado, Italia
Apartamento
Grado, Italia
EXCLUSIVITY! RESIDENTIAL PROJECT IN GRADO, ITALY – PRESENTED BY IMMOTRADING Exclusive res…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Barcis, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Barcis, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/4
El nuevo complejo residencial se encuentra en el noreste de Italia, a los pies del Parque Na…
$58,524
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Lignano Sabbiadoro, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lignano Sabbiadoro, Italia
Habitaciones 3
Área 100 m²
EXCLUSIVE APARTMENT - PENTHOUSE (ATTICO) BY THE SEA ITALY - LIGNANO SABBIADORO For sale i…
$667,920
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Grado, Italia
Apartamento 1 habitación
Grado, Italia
Habitaciones 1
APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY - 1 ROOM For sale is a charming one-room…
$333,960
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Friuli-Venecia Julia, Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir