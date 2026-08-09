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Apartamentos en venta en Sirmione, Italia

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1 habitación
10
2 habitaciones
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3 habitaciones
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35 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
GH-SV00042. Ático elite en dos niveles justo en el lagoEntre las ciudades de Sirmione y Pesc…
$2,29M
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
ABI-1066A. Prestigioso ático con excelentes vistas del lago GardaOferta única en la primera …
$1,76M
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
GH-SV00048. Magnífico apartamento en un complejo con piscina.En el centro del distrito de Co…
$514,596
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
HK-020517. Apartamentos en el corazón de Sirmione del Garda, ColombaréApartamentos en el cor…
$363,382
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
WW-120315-2. Kevартира в элитном комплексе на первой линии в СирмионеЧетырёхкомнатная кварти…
$1,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
GH-SV00094. Precioso apartamento nuevo cerca de la playaSirmione. En la zona de Colombare de…
$457,158
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 140 m²
GH-Duración: 2019. Apartamentos con magníficas vistas en Sirmione.En la ciudad de Sirmione..…
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
La posición de esta villa, lejos del caos pero al mismo tiempo cerca de las principales ruta…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
En Rovizza, conveniente para carreteras y todos los servicios principales, se construirán si…
$689,762
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$645,968
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Apartamento 3 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
The apartment is located within a new residential complex with modern design, situated in a …
$383,201
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
En la zona más exclusiva del complejo, adyacente a la espléndida abadía benedictina del sigl…
$355,830
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 66 m²
En un complejo elegante, a pocos pasos de la playa de Brema, proponemos la construcción de u…
$547,430
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
En una zona residencial, cerca del lago y del centro de Peschiera, ofrecemos un amplio apart…
$974,426
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
En Lugana di Sirmione, en las inmediaciones de la playa de Punta Grò, ofrecemos un apartamen…
$435,755
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
La costa sur de Garda es una tierra con contornos suaves que brilla con la belleza de la exu…
$489,403
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
La lujosa y moderna bahía de Residence Lugana se construirá en Peschiera del Garda, con herm…
$480,644
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Sirmione, known as "Sirmio venusta" by the poet Catullus, is a true gem on the southern shor…
$925,158
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Apartamento 4 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
En una de las zonas más exclusivas de Sirmione, en un contexto directamente en el lago con p…
$520,059
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
En San Benedetto di Lugana, en una zona bien comunicada a las puertas de Peschiera del Garda…
$414,952
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Dentro del Garda Resort Village, ofrecemos apartamento en primera planta con terraza con bar…
$476,265
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
In an elegant complex, just a few steps from Brema beach, we propose the construction of an …
$591,225
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Apartamento 2 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Geometrías limpias y elegantes, como la tecnología y la comodidad, son las características p…
$240,869
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Apartamento 1 habitación en Lugana, Italia
Apartamento 1 habitación
Lugana, Italia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En las proximidades de Terme Virgilio, ofrecemos un gran apartamento de tres habitaciones en…
$206,929
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
This appartment for sale in Sirmione, located in the province of Brescia, in enchanting Ital…
$282,474
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Peschiera del Garda en el área de Broglie atendida por todos los servicios, Ofrecemos aparta…
$292,328
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Apartamento 6 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Sirmione, locality Porto Sirmione 2, we offer for sale a small villa on two levels free on t…
$695,237
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En el corazón de Colombare, a tiro de piedra del spa y conveniente para todos los servicios …
$377,727
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Apartamento 6 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
$1,09M
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Apartamento 17 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 17 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 17
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 446 m²
Just minutes away from the lake, away from the chaos yet conveniently located near major com…
$2,19M
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