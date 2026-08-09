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Apartamentos en venta en Marcas, Italia

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SantElpidio a Mare
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18 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Montemonaco, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montemonaco, Italia
Habitaciones 4
Área 45 m²
Apartamento en planta baja en un edificio de solo dos apartamentos, sala de estar, dormitori…
$58,131
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Apartamento 6 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 6
Área 120 m²
Apartamento en planta baja en un condominio de sólo dos unidades. Entrada independiente con …
$116,262
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Apartamento 9 habitaciones en Grottammare, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Grottammare, Italia
Habitaciones 9
Área 214 m²
El espacio comercial de 40 metros cuadrados en ubicaciones privilegiadas y el alto tráfico p…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Monte Vidon Corrado, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Monte Vidon Corrado, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
encantadora casa de campo en las afueras del pueblo en una posición panorámica Compuesta por…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 5 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 5
Área 70 m²
Apartamento de planta baja de unos 70 metros cuadrados con patio exterior pavimentado con ho…
$69,757
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 60 m²
Apartamentos en el centro histórico (n.ro 3) nueva estructura ladrillo y entrada de suelos de madera
Precio en demanda
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Apartamento 9 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 9
Área 160 m²
Apartamento de 160 metros cuadrados con garaje abuhardillado de 100 metros cuadrados
$127,889
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Apartamento 5 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 5 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento en las afueras de un condominio popular. Primera planta sin ascensor, superficie…
$69,757
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 70 m²
Apartamento de 70 m2 en la primera planta con ascensor Superficie de estar con cocina americ…
$143,965
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Apartamento 7 habitaciones en Macerata, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Macerata, Italia
Habitaciones 7
Área 130 m²
Apartamento de 130 m2 en la segunda planta con ascensor tres dormitorios cuarto de baño saló…
$156,954
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 80 m²
Número de referencia: N1356 Nombre de la propiedad: Casa Marino Ubicación: en el país Ciu…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en San Benedetto del Tronto, Italia
Apartamento 5 habitaciones
San Benedetto del Tronto, Italia
Habitaciones 5
Área 80 m²
Segundo piso de mar de 80 metros cuadrados para ser revisado internamente Dos dormitorios ba…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Montottone, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Montottone, Italia
Habitaciones 4
Área 70 m²
Apartamento de primera planta con entrada independiente con salón, cocina americana, baño, d…
$93,010
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Apartamento 4 habitaciones en SantElpidio a Mare, Italia
Apartamento 4 habitaciones
SantElpidio a Mare, Italia
Habitaciones 4
Área 80 m²
ático construido recientemente en el segundo piso. Vista panorámica al mar. Dos dormitorios,…
$168,580
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Apartamento 8 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 8 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 8
Área 120 m²
Apartamento de 120 m2 en la primera planta con entrada independiente en un pequeño condomini…
$127,889
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Apartamento 9 habitaciones en Macerata, Italia
Apartamento 9 habitaciones
Macerata, Italia
Habitaciones 9
Área 150 m²
Apartamento dúplex (en dos niveles): planta baja con lavadero de baño de cocina en la primer…
$328,240
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Apartamento 7 habitaciones en Montappone, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Montappone, Italia
Habitaciones 7
Área 120 m²
Apartamento de primera planta en un condominio de sólo dos unidades. Construcción de los año…
$139,515
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Apartamento 8 habitaciones en Ascoli Piceno, Italia
Apartamento 8 habitaciones
Ascoli Piceno, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
$426,996
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Parámetros de las propiedades en Marcas, Italia

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