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Apartamentos en venta en Comunita montana della Valle Sabbia, Italia

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2 habitaciones
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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-LV05281. Apartamento con vistas al lago en el monasterio del siglo XVII.En la ciudad de P…
$427,853
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Apartamento 3 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In Peracque, a mountain hamlet in the municipality of Villanuova sul Clisi, immersed in gree…
$399,624
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Apartamento 2 habitaciones en Villanuova sul Clisi, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Villanuova sul Clisi, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
In the Canneto area, a wonderful hilly hamlet of Villanuova sul Clisi, just a 10-minute driv…
$175,178
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Apartamento 3 habitaciones en Roe Volciano, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roe Volciano, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
In Roè Volciano, just a few steps from the lake promenade and the centre of Salò, we offer y…
$290,138
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Parámetros de las propiedades en Comunita montana della Valle Sabbia, Italia

con Piscina
Baratos
De lujo
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