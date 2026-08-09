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Apartamentos en venta en Bordighera, Italia

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2 habitaciones
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3 habitaciones
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31 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
LH-3T25. Venta de apartamentos con vistas al mar. Liguria, Boordigera, ItaliaEn una de las c…
$504,046
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 115 m²
LH-3Q20. Ternera de la región de Bulgaria, la región de Bulgaria, la región de Bulgaria y la…
$644,710
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 128 m²
LH-3T30. Apartamentos con terraza junto al mar en Italia, Liguria, BordigerEn el corazón del…
$697,459
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T86. Apartamento con jardín en Liguria - Apartamento de tres dormitorios en Villa en Bor…
$480,602
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
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Dormitorios 3
Área 225 m²
FP-510. Apartamento de lujo en un edificio histórico de principios del siglo XXEn el edifici…
$2,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 115 m²
LH-3T41. Kustbить квартиру виле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается к…
$679,876
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 130 m²
KK-Besson. Apartamento Prestige de 130 metros cuadrados en BordigerApartamento de lujo de 13…
$1,52M
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
LH-3Q23. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerEn las elevaciones panorá…
$468,880
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T36. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn una d…
$463,019
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 3
Área 100 m²
LH-3Q94. Apartamento de cuatro dormitorios en venta en Bordger En la planta baja de una pequ…
$703,320
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-3T32. Apartamento de tres dormitorios junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn el cor…
$410,270
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 160 m²
KK-IV869. Apartamento atractivo en Bordiger Atractivo apartamento de 160 metros cuadrados en…
$1,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 135 m²
LH-3Q16. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn una zona tranquila y …
$527,490
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Apartamento 2 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 72 m²
LH-3B13. Venta de apartamentos de lujo junto al mar en Bordiger, Liguria, ItaliaEn la zona m…
$363,382
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Área 120 m²
KK- Apartamento en un nuevo complejo en BordigerLa nueva residencia de MiramareApartamento n…
$761,930
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
KK-IV872. A través de la construcción de la región de BulgariaВезиденциальной престижной зон…
$1,17M
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 141 m²
LH-3Q08. Kвартира с видом на море в БордигереНа первой возвышенности Бордигеры, в привилегир…
$761,930
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
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Dormitorios 3
Área 125 m²
LH-3Q25. Finca propiedad - apartamentos junto al mar en Italia, BordigeraEn la zona más pres…
$738,486
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 200 m²
KK-3Q35. Apartamento de cuatro dormitorios con vistas al mar en BordigerJusto al lado del ma…
$1,29M
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Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
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Área 140 m²
LH-3Q10. Apartamento con vistas al mar en venta en Liguria, BordigerEn la primera colina de …
$527,490
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Área 140 m²
KK-IV789. Moderno apartamento con impresionantes vistas al marEn un complejo residencial de …
$808,818
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Área 92 m²
KK-3T34. Nuevo apartamento de tres dormitorios junto al mar en Italia. aburridoEn el centro …
$410,270
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Área 65 m²
LH-3T13. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn el co…
$316,494
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Área 138 m²
LH-3T20. Apartamento en Italia, Liguria, BordigerEn la primera colina de la localidad turíst…
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Área 83 m²
LH-3T43. Apartamento con nueva renovación en Bordiger, Liguria, ItaliaEn el corazón de la en…
$339,938
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Habitaciones 5
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Área 270 m²
LH-3Q22. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, BordigerEn la primera colina de l…
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Área 225 m²
FP-T510. En el caso de la industria de la industria de la industria de la industria de la in…
$1,76M
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Área 100 m²
LH-3T62. Nuevo apartamento en un nuevo edificio junto al mar en Italia, Liguria, BordigueraE…
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Área 85 m²
LH-3T34. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn el ce…
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Área 98 m²
LH-3T55. A través de la construcción de la industria, la región,Ведентральном, одном из наиб…
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