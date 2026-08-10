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Apartamentos en venta en Lombardía, Italia

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Milán
27
Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
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374 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
GH-DV001784. Futusilia de la región de la región. Входя в квартиру мы попадаем сразу в прихо…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
GA-V001456. Apartamento en el centro de Desenzano del Garda en Desenzano del GardaSituado en…
$281,328
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 82 m²
GA-V001230. Apartamento junto al lago en Desenzano del GardaSituado en una zona residencial …
$339,938
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
GH-V001920. Exclusivo ático con vistas al lago y piscina privadaEspecialmente conocido por s…
$1,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
GH-PV006530. Gran apartamento con piscina y jardínSoiano del Ago, en una exclusiva residenci…
$527,490
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Apartamento 6 habitaciones en Molina, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 150 m²
MV-270221-2. A través de la producción de la industria de la industria de la industria de la…
$808,818
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Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV5967. Apartamento de tres dormitorios a dos pasos del paseo marítimoSituado en una pres…
$583,755
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Apartamento 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
GH-LV06375. Amplio apartamento en el centro con vistas al lago.En el centro de la ciudad de …
$562,656
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Apartamento 4 habitaciones en Travedona Monate, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Travedona Monate, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
PL-PR_A01. Ruso de la República de China y la Comisión de la Unión Europea de la Unión de la…
$457,158
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-DV00953. Magnífico ático con fantásticas vistas al lago.Este ático con una vista elegante…
$1,58M
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 50 m²
OC-012. Nuevo apartamento de dos habitaciones 50m2 en MilánMobiliario y equipo están incluid…
$318,780
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Apartamento 3 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GA-V000710. Apartamento de tres dormitorios en venta en San Felice del Benaco Situado en uno…
$703,320
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 210 m²
ABI-1254A. Prestigioso apartamento en el lago GardaEn la prestigiosa zona de la ciudad turís…
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 94 m²
GH-LV04599-8PT. PUBLICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y "Investigación de la UBANIA. Kвартира располо…
$405,581
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Apartamento 3 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
GH-PV005968. Apartamentos con vistas espectaculares del lagoA tiro de piedra del prestigioso…
$509,907
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
GH-DV4320. Ático en el centro de Desenzano con vistas al lagoDesenzano del Garda, entre el c…
$509,907
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Apartamento 3 habitaciones en Gardone Riviera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Gardone Riviera, Italia
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Dormitorios 2
Área 124 m²
GH-LV03686. Apartamento único en el lago GardaEste hermoso apartamento se encuentra en la cu…
$750,208
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Apartamento 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sirmione, Italia
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Dormitorios 3
Área 130 m²
GH-SV00094. Precioso apartamento nuevo cerca de la playaSirmione. En la zona de Colombare de…
$457,158
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Apartamento en Milán, Italia
Apartamento
Milán, Italia
Área 320 m²
OC-231015. Apartamento en el centro de MilánApartamento en el corazón de Milán, en el metro …
$3,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Lugana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lugana, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
HK-020517. Apartamentos en el corazón de Sirmione del Garda, ColombaréApartamentos en el cor…
$363,382
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Apartamento 3 habitaciones en Polpenazze del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Polpenazze del Garda, Italia
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Dormitorios 2
Área 125 m²
GH-DV6089. Apartamento de nueva construcción a 150 m del lago.En una prestigiosa ubicación, …
$583,755
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Apartamento en Padenghe sul Garda, Italia
Apartamento
Padenghe sul Garda, Italia
Área 85 m²
GH-PV000689. Propiedad de lujo en el lago GardaEdificio exclusivo con vistas al lago GardaLa…
$879,150
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
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Dormitorios 2
Área 125 m²
GA-V001441. Retor de la empresa de la Unión de la Unión de la Unión de la UniónFutusilia de …
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 145 m²
GA-V001330. Dúplex en Plaza Garibaldi en Desenzano del GardaA pocos pasos de la plaza Gariba…
$609,544
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Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
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Salo, Italia
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Área 160 m²
GA-V000993. Ático en venta en Salo / Italia En el centro histórico de Salo con acceso a una …
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Apartamento 5 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
OC-310521W. Amplio apartamento en Milán en una excelente zonaAmplio apartamento en Milán en …
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Apartamento 5 habitaciones en Como, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Como, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 240 m²
ID 10111. VB - Apartamentos de lujo en el centro de ComoApartamentos únicos en la zona de él…
$2,70M
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
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Dormitorios 2
Área 54 m²
OC-009. Nuevo apartamento de dos habitaciones en MilánDescripción:Salón con cocina insular c…
$430,783
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Apartamento 3 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
GA-V000369. Excelente apartamento en un exclusivo resort en Padeng sul GardaContexto de pres…
$1,02M
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Tipos de propiedades en Lombardía

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2 habitaciones
3 habitaciones
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