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Apartamentos en venta en Terni, Italia

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2 habitaciones
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70 propiedades total found
Apartamento 7 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 110 m²
Apartamento en excelente estado en el segundo piso con ascensor. Vista al mar. Superficie de…
$372,039
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 140 m²
Apartamento de 140 m2 en la primera planta en un condominio de sólo dos unidades. Gran salón…
$279,030
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento de nueva construcción a personalizar (crudo 130.000 €) Segunda planta con ascens…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Segundo piso con ascensor con dos dormitorios, dos baños, salón, amueblado. Buena condición …
$255,777
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Apartamento 7 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 135 m²
Apartamento en la segunda planta con una amplia vista al mar Sala de estar cocina tres dormi…
$206,947
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 110 m²
Planta baja apartamento de más de 110 metros cuadrados con cocina americana estudio salón co…
$126,689
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 76 m²
Apartamentos en construcción (para ser personalizados internamente) de varios tamaños de 62 …
$174,393
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 100 m²
Planta baja apartamento de unos 100 metros cuadrados con salón cocina estudio baño dos dormi…
$81,384
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 140 m²
Apartamento en primera planta en un condominio de solo dos apartamentos. Entrada, sala de es…
$145,328
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Apartamento 2 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Complejo inmobiliario compuesto por 51 apartamentos de unos 50 metros cuadrados cada uno. Ta…
Precio en demanda
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Apartamento 50 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 50 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 50
Área 90 m²
Segundo piso de unos 90 metros cuadrados con plaza de aparcamiento cubierto. Dos dormitorios…
$116,262
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 86 m²
Dos apartamentos en la primera planta (las únicas dos unidades en el condominio) dos apartam…
Precio en demanda
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 130 m²
Apartamento de primera planta sin ascensor en un pequeño condominio. Dos dormitorios dos bañ…
$144,165
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 100 m²
Apartamentos de nueva construcción en clase A4+ en varios tipos de unos 100 metros cuadrados…
$279,030
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Apartamento 12 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 12 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 300 m²
Apartamento en centro histórico a 2 ° piso y techo abuhardillado y piso reconstruido Jardín …
$207,309
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Apartamento 4 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Área 70 m²
Apartamento en planta baja en condominio de seis unidades Sala de estar cocina americana dos…
$104,636
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Apartamento 8 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 120 m²
Gran apartamento de primera planta. Sala de estar, cocina con balcón, tres dormitorios, baño…
$69,757
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Apartamento 55 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 55 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 55
Área 100 m²
Apartamento con garaje en la primera planta con ascensor dos dormitorios baño salón cocina b…
$145,328
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Apartamento 4 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Área 70 m²
Apartamento a pocos pasos del mar Segundo piso con ascensor Dos dormitorios dos baños al día…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 110 m²
Apartamento de 110 metros cuadrados en la segunda planta sin ascensor en un edificio de seis…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Área 50 m²
Apartamento de 50 m² con terraza de 60 m² Salón cocina dormitorio baño Todos los servicios a…
$58,131
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 90 m²
Apartamento de 90 metros cuadrados en el cuarto piso con ascensor Edificio de 1965 Buen esta…
$110,449
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 82 m²
Apartamentos de nueva construcción para ser personalizados en casa. Cortes de 82 a 110 m2 Ba…
$139,515
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Apartamento 4 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 4
Área 60 m²
Ático en la segunda planta sin ascensor, dos dormitorios, baño, salón con cocina americana, …
$88,682
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 90 m²
Segundo piso en un condominio de seis unidades en una posición panorámica con vistas al mar …
$81,384
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 120 m²
Apartamento de segunda planta sin ascensor en un pequeño condominio recientemente renovado. …
$139,515
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 90 m²
Casa de campo renovada de 180 metros cuadrados con dependencia (2 apartamentos de 60 metros …
Precio en demanda
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 110 m²
Casa rural renovada en 2004 que consta de tres unidades residenciales para aproximadamente 2…
$93,010
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento de 90 m2 más garaje. Dos dormitorios baño salón cocina dos terrazas. Condiciones…
$86,379
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 100 m²
Apartamento en centro histórico en un estado razonable (reestructuración parcial deseable) e…
Precio en demanda
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