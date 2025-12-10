Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Ermioni
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 348 m²
Presentando una obra maestra de la costa que vive en el prestigioso Ermioni, Argolida, justo…
$2,21M
Casa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Presentando una villa impresionante en la zona altamente deseable de Porto Hydra de Argolida…
$792,472
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 348 m²
Residencia de lujo frente al mar 348 m2 en Ermioni Descripción de la propiedad En la pintore…
$2,55M
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 124 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$539,327
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 4 plantas de 215 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$311,027
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 203 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$1,17M
TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Property Code: 581237 - House FOR SALE in Ermioni Achladitsa for €310.000 . This 200 sq. m. …
Precio en demanda
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 109 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$334,066
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$1,17M
VernaVerna
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso -1/3
Venta casa de 4 plantas con una superficie de 215 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$312,343
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,76M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 350 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$644,847
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$643,742
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 348 m²
Piso 1/1
Residencia costera de lujo de 348 m2 en Hermione. Descripción de la propiedad En el pintores…
$2,55M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso -1/3
Venta villa de 3 plantas con una superficie de 500 metros cuadrados en el Peloponés Oriental…
$1,76M
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$538,403
