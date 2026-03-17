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Casas en Venta en Municipality of Argos and Mykines, Grecia

Municipal Unit of Lerna
6
Municipal Unit of Argos
3
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9 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa 10 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 3
Una casa de vacaciones única con piscina privada & Garden a poca distancia del mar Dentro d…
$571,521
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International real estate agency Habita
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Casa grande 7 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa grande 7 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Casa histórica de dos plantas 188 m2 acompañada de dos tiendas de planta baja.- ¿Qué? La p…
$179,789
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Sideris Real Estate
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Villa en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Villa
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Piso 1/1
$937,960
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OneOne
Villa 9 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$1,55M
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Grekodom Development
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Casa de campo 1 habitación en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 1
Área 400 m²
Venta Casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Una magnífica vista d…
$859,175
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Villa
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​98 sq.m. in the Eastern Peloponnese. The first f…
$281,388
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Nils OttNils Ott
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 2 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de …
$277,101
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Villa
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera planta…
$1,56M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
For sale maisonette of 80 sq.meters in Eastern Peloponnese. The maisonette has 2 levels. G…
$167,415
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Grekodom Development
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Tipos de propiedades en Municipality of Argos and Mykines

villas

Parámetros de las propiedades en Municipality of Argos and Mykines, Grecia

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