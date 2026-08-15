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Casas en Venta en Municipal Unit of Epidavros, Grecia

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4 propiedades total found
Villa en Nea Epidauros, Grecia
Villa
Nea Epidauros, Grecia
Dormitorios 7
Área 420 m²
Venta villa de 1 plantas de 420 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 7 dormitori…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 1 habitacion en Municipality of Epidaurus, Grecia
Casa 1 habitacion
Municipality of Epidaurus, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Presentando una encantadora casa pequeña cerca del famoso Epidaurus Antiguo, que ofrece un r…
$160,662
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Municipality of Epidaurus, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Epidaurus, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Esta propiedad excepcional con una vista mágica se encuentra en la ladera de Nea Epidaurus, …
$183,100
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Casa 8 habitaciones en Nea Epidauros, Grecia
Casa 8 habitaciones
Nea Epidauros, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 130 m²
Número de plantas 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Epidavros, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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