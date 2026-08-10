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Villas en venta en Peloponnese Region, Grecia

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
Municipality of Corinth
8
Municipal Unit of Corinth
6
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70 propiedades total found
Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 470 m²
Elegante villa de tres niveles con dos entradas independientes que garantizan comodidad, fun…
$1,48M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Área 350 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$944,567
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Villa en Ermioni, Grecia
Villa
Ermioni, Grecia
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,60M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Dormitorios 3
Área 500 m²
Introducción: Descubre la tranquilidad y el lujo en este complejo único de tres villas autón…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 720 m²
Número de plantas 2
🏡 Villa en Grecia para Golden Visa Moderna villa ecológica con vistas al mar en la presti…
$1,00M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Dormitorios 4
Área 370 m²
Venta villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Loutraki. Semi-basement consta de 3 dorm…
$1,05M
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Villa en Isthmia, Grecia
Villa
Isthmia, Grecia
Dormitorios 5
Área 605 m²
Venta villa de 3 plantas de 605 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dor…
$2,95M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta en construcción 2 - villa de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La pl…
$1,06M
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Villa en Municipality of Corinth, Grecia
Villa
Municipality of Corinth, Grecia
Área 900 m²
La propiedad es una estructura lujosa, diseñada con inspiración y decorada según las últimas…
Precio en demanda
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Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 390 m²
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,66M
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Villa 8 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Detached house 230 sq m near the center of Loutraki This exceptional detached house, built …
$637,283
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,52M
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Villa en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
En venta 2 - villa de 380 metros cuadrados en Loutraki. La planta baja consta de dormitorios…
$1,63M
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Villa en Kranidi, Grecia
Villa
Kranidi, Grecia
Dormitorios 9
Área 480 m²
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
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Villa en Peloponnese Region, Grecia
Villa
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
Venta villa de 2 plantas de 1000 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Plant…
$4,72M
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 500 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el lujo en esta villa única en Perachora, Co…
$3,54M
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Villa en Neohori, Grecia
Villa
Neohori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Villa en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Loutraki. Planta baja consta de 2 dormit…
$1,42M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Villa 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Luxury Villa for sale 135 sq.m. on a 698 sq.m. plot This exceptional residence combines ele…
$440,305
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Villa en Peloponnese Region, Grecia
Villa
Peloponnese Region, Grecia
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Área 550 m²
Venta villa de 2 plantas de 550 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$2,60M
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Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Área 484 m²
Se vende villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$861,917
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Villa 5 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
- Casa de nueva construcción 181m2 con increíble vista panorámica al mar- ¿Qué? En una playa…
$913,990
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 7
Área 650 m²
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,36M
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Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
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Área 280 m²
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,88M
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Villa 6 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En una de las zonas más buscadas de Loutraki, a solo 700 metros del mar, se ofrece una excep…
$637,618
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Villa 6 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Una villa única junto al mar de 276 metros cuadrados, situada en una parcela de 1.846 metros…
$1,75M
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Villa en Portocheli, Grecia
Villa
Portocheli, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,13M
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Villa en Peloponnese Region, Grecia
Villa
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$4,43M
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Region, Grecia

con Garaje
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