Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
Casa Borrar
Eliminar
63 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa 4 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 169 m²
Piso 1/1
Casa adosada en venta de 169 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encu…
$363,459
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$526,698
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la península Pelopones…
$422,082
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Xylokastro cerca de Korinth villa de lujo de 220m². en una parcela de 300 metros cuadrados. …
$464,721
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Piso -1/3
Venta una casa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La planta baja…
$621,398
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso -1/3
Casa adosada en venta con una superficie de 124 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. E…
$527,602
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$374,541
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 302 m²
Piso -2
Venta adosada de 302 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentra en…
$492,429
Dejar una solicitud
Property InvestProperty Invest
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La planta baja con…
$375,184
Dejar una solicitud
Villa en Ano Loutro, Grecia
Villa
Ano Loutro, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 133 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$527,602
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 304 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$854,422
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta con una superficie de 198 metros cuadrados en la península Peloponesa.…
$410,357
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 99 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. …
$2,23M
Dejar una solicitud
Villa en Kato Pitsa, Grecia
Villa
Kato Pitsa, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta 2 plantas de campo de 180 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera planta…
$926,235
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 245 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$643,742
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 200 metros cuadrados en la península Pelopones…
$644,847
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 85 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 2 dormitori…
$163,862
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso -1/4
Venta una casa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La planta baja…
$750,368
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$275,054
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Piso -1/4
Casa adosada en venta de 161 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El adosado se encuen…
$328,286
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$749,082
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 285 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$620,334
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Property Code: 601199 - House FOR SALE in Evrostini Sarantapichiotika for €190.000 . This 10…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/1
Casa adosada en venta de 130 metros cuadrados en el Peloponés Occidental. El adosado se encu…
$328,286
Dejar una solicitud
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera planta …
$445,531
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Derbeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Derbeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta con una superficie de 198 metros cuadrados en la península Peloponesa.…
$293,112
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/2
Casa adosada en venta de 110 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El adosado se encuen…
$275,526
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Rozena, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rozena, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$561,812
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$362,837
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir