Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Número de plantas 2
Tolo es un destino mágico, construido en el abrazo del Golfo Argolico, con una costa llena d…
$552,246
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 760 m²
Número de plantas 2
Tolo, Nafplio: Two-storey villa with pool – 1/6 ownership for €109,000! At owners.gr, wit…
$128,778
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,022
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
AuraAura
Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​144 sq.m. in the Eastern Peloponnese. The first …
$891,062
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$889,535
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Asini, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir