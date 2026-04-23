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Casas en Venta en Municipal Unit of Lerna, Grecia

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Villa en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Villa
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 400 metros cuadrados en el Peloponés Oriental.…
$874,291
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Casa 10 habitaciones en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Casa 10 habitaciones
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 3
A unique vacation home with a private pool & Garden walking distance from the sea Within a…
$571,521
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International real estate agency Habita
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Villa en Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Villa
Municipality of Argos and Mykines, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 98 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. …
$281,388
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Casa de campo en Myli, Grecia
Casa de campo
Myli, Grecia
Área 400 m²
Venta Casa de 1 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Una magnífica vista d…
$885,531
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Grekodom Development
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Myli, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Myli, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta de maisonette de 80 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 nive…
$171,203
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Myli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Myli, Grecia
Dormitorios 3
Área 98 m²
Venta Casa de 2 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de …
$283,370
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Grekodom Development
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MontbelMontbel

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Lerna, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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