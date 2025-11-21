Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Municipality of Pylos and Nestor, Grecia

Villa 4 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 2
La villa en Gialova es la encarnación de la comodidad y elegancia modernas, situada a sólo 1…
$1,64M
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Pylos, Grecia
Casa 11 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
Dejar una solicitud
Casa de campo 7 habitaciones en Methoni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Methoni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Semi-basement const…
$503,290
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 10 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 1
$2,71M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Lachanada, Grecia
Casa 3 habitaciones
Lachanada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
Dejar una solicitud
Villa en Methoni, Grecia
Villa
Methoni, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso -1/3
Venta una casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en el Peloponés Occidental. La planta ba…
$504,153
Dejar una solicitud
