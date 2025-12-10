Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

Casa 3 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Una casa muy encantadora con jardín, hermoso entorno y vistas parciales al mar está a la ven…
$209,273
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Piso -1/1
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 167 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$509,003
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 480 m²
Piso 1/1
Villa en venta con una superficie de 480 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - Hermion…
$3,01M
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 1
Venta villa de 1 plantas de 270 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Villa …
$2,68M
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 218 metros cuadrados en la península Pelopones…
$428,025
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,03M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La maisonet…
$339,428
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 1000 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Plant…
$4,68M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso -1/3
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - Hermionida. La p…
$5,28M
Villa en Agios Aimilianos, Grecia
Villa
Agios Aimilianos, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - Hermionida. La p…
$2,34M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 964 m²
Piso 1/1
Se vende villa de 4 plantas con una superficie de 964 metros cuadrados, situada en la pintor…
$4,63M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas con una superficie de 300 metros cuadrados en el Peloponés Oriental…
$1,97M
Casa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Property Code: 1973 - House FOR SALE in Kranidi Ververouda for €850.000. This 200 sq. m. Hou…
Precio en demanda
Casa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Property Code: 11280 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €320.000 . This 220 sq…
Precio en demanda
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 1
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,50M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Piso -1
Venta Casa de 3 plantas de 167 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$506,858
Casa 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Property Code: 581299 - House FOR SALE in Kranidi Koilada for €80.000 . This 135 sq. m. Hou…
Precio en demanda
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
Piso 1/1
-...Descubra la tranquilidad absoluta y el encanto tradicional en esta villa única en Porto …
$937,960
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. La ca…
$994,875
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,61M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 220 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$1,97M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 2
-...Oasis de tranquilidad y lujo en Porto HeliBienvenido a una propiedad que combina encanto…
$1,51M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 220 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$762,092
Casa de campo 3 habitaciones en Petrothalassa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Petrothalassa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Piso -1
Venta Casa de 2 plantas de 70 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 dor…
$362,864
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso -1/3
Casa adosada en venta con una superficie de 150 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - …
$340,010
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Código de propiedad: 1909 - EN VENTA 5 habitaciones, Villa de superficie total 280 metros cu…
Precio en demanda
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$1,56M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en el Peloponés Oriental en construcción. L…
$1,06M
Villa en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa
Municipality of Ermionida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas con una superficie de 280 metros cuadrados en el Peloponés Oriental…
$1,86M
