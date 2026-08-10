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Casas de campo en venta en Peloponnese Region, Grecia

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
Municipality of Corinth
31
Municipal Unit of Corinth
13
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173 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$224,335
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Casa de campo 4 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$495,898
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Casa de campo 4 habitaciones en Assos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
En Venta -- Residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Dormitorios, 1 Baños, 1 WC,…
$314,649
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Casa de campo 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 376 m²
Se vende casa de 3 plantas de 376 metros cuadrados en Loutraki. El semisótano consta de una …
$791,075
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Casa de campo en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo
Peloponnese Region, Grecia
Área 220 m²
Venta Casa de 1 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Una vista de la c…
$306,984
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Casa de campo 4 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 115 m²
Venta Casa de 2 plantas de 115 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$543,126
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$761,551
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Casa de campo 9 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 9
Área 470 m²
Venta Casa de 4 plantas de 470 metros cuadrados en Loutraki. Semi-basement consta de 2 dormi…
$1,42M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Velo and Vocha, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Velo Kokkoni pueblo en Korinth, maisonette de 160 metros cuadrados en una parcela de 190 met…
$244,727
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Casa de campo en Perachora, Grecia
Casa de campo
Perachora, Grecia
En venta una casa semiacabada con una superficie de 75 metros cuadrados construidos sobre un…
$129,878
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Casa de campo en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo
Peloponnese Region, Grecia
Área 100 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 100 metros cuadrados en la península Pelopones…
$319,918
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Casa de campo 2 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 3
Área 85 m²
Venta Casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dorm…
$206,624
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Casa de campo 5 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Loutraki. Semi-basement consta de 2 dormi…
$401,441
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Tiryntha, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Tiryntha, Grecia
Dormitorios 4
Área 434 m²
Venta Casa de 2 plantas de 434 metros cuadrados en Peloponnese. 1a planta consta de 2 dormit…
$590,354
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Casa de campo 3 habitaciones en Saidona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Saidona, Grecia
Dormitorios 3
Área 127 m²
Venta Casa de 3 plantas de 127 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$371,923
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Casa de campo 3 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 3
Área 101 m²
Venta Casa de 2 plantas de 101 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón …
$572,644
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$631,679
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Casa de campo 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 216 m²
Venta Casa de 3 plantas de 216 metros cuadrados en Loutraki. Semi-basement consta de un aseo…
$1,48M
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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 240 m²
Venta casa de 1 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponnese. Una vista de la montaña, el …
$188,913
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 474 m²
Venta casa de 6 plantas de 474 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano cons…
$1,89M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 99 m²
Venta Casa de 1 plantas de 99 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$2,24M
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Villa Vrachati cerca de Korinth, casa unifamiliar de 136 metros cuadrados. planta baja en un…
$244,727
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Casa de campo 4 habitaciones en Lagadia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lagadia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Arkadia: Lagadia - 175 metros cuadrados, 4 dormito…
$198,112
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Casa de campo 4 habitaciones en Perachora, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Perachora, Grecia
Dormitorios 4
Área 164 m²
Venta Casa de 2 plantas de 164 metros cuadrados en Loutraki. Planta baja consta de un dormit…
$468,880
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$743,846
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Casa de campo 3 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
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Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Corinto Antiguo Puerto, casa unifamiliar de 197 metros cuadrados. está en venta en una parce…
$541,895
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. El semisótano consta de un d…
$318,791
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Casa de campo 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Vrachati cerca de Corinth, nueva maisonette construida de 88 metros cuadrados. 1a-2a planta,…
$227,246
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Casa de campo 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$295,177
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Region, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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