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Casas en Venta en Municipal Unit of Evrostina, Grecia

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6 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Derbeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Derbeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta con una superficie de 198 metros cuadrados en la península Peloponesa.…
$290,969
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Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$761,551
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Value OneValue One
Casa de campo 4 habitaciones en Lykoporia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Lykoporia, Grecia
Dormitorios 4
Área 133 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$531,319
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Villa en Rozena, Grecia
Villa
Rozena, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Venta una casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera pla…
$209,498
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Código de propiedad: 601199 - Casa para la venta en Evrostini Sarantapichiotika por €190.000…
$205,113
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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