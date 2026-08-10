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Adosados en Venta en Peloponnese Region, Grecia

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
Municipality of Corinth
30
Municipal Unit of Corinth
23
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85 propiedades total found
Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$366,020
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta de maisonette de 136 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$301,081
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción maisonette de 84 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene …
$247,949
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Portocheli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Portocheli, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$543,126
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Paralio Astros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Paralio Astros, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 2 niv…
$448,669
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. E…
$507,705
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$295,177
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 149 m²
Venta de maisonette de 149 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Una lujosa maisonette de 98 metros cuadrados con patio y aparcamiento, en una zona tranquila…
$347,609
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Sideris Real Estate
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$200,720
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$767,461
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$426,661
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$292,904
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Sem…
$696,618
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
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Área 113 m²
Venta de maisonette de 113 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$318,791
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$531,319
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Peloponnese Region, Grecia
Dormitorios 4
Área 155 m²
Venta de maisonette de 155 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$460,476
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta maisonette de 250 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 4 niveles. Pla…
$944,567
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
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Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Área 161 m²
Venta de maisonette de 161 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$330,598
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
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Área 134 m²
Venta maisonette de 134 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 2 niveles. Pla…
$395,537
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Laliotis, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Laliotis, Grecia
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Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$389,634
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sophiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sophiko, Grecia
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Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$265,659
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 207 m²
Se vende casita de 207 metros cuadrados en Loutraki .La casita tiene niveles 3. La planta ba…
$531,319
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. 1…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 330 m²
Venta de maisonette de 330 metros cuadrados en Loutraki. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$625,776
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Adosado Adosado en Polovitsa, Grecia
Adosado Adosado
Polovitsa, Grecia
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene un nivel. U…
$401,441
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Parámetros de las propiedades en Peloponnese Region, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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