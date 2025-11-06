Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

villas
17
casas de campo
13
adosados
23
56 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso -1/1
For sale under construction maisonette of 100 sq.meters in Peloponnese. The maisonette has 3…
$271,989
Villa en Kato Pitsa, Grecia
Villa
Kato Pitsa, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta 2 plantas de campo de 180 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera planta…
$926,235
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso -1
Venta casa de 2 plantas de 304 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La planta baja con…
$855,888
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso -1/1
Casa adosada en venta con una superficie de 118 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. E…
$369,322
Villa 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 484 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$854,422
Casa 4 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa 4 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La planta ba…
$444,767
Villa en Ano Loutro, Grecia
Villa
Ano Loutro, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 133 metros cuadrados en el Peloponés Oriental …
$527,602
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso -1/4
Casa adosada en venta de 160 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El adosado se encuen…
$199,316
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 245 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 245 metros cuadrados en el Peloponés Oriental.…
$644,847
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Piso -1/4
Casa adosada en venta de 161 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El adosado se encuen…
$328,286
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera planta …
$445,531
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$351,132
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 302 m²
Piso -2/1
Venta de maisonette de 302 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 3 niveles. E…
$491,585
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/1
Casa adosada en venta de 130 metros cuadrados en el Peloponés Occidental. El adosado se encu…
$328,286
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 161 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$327,723
Casa 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
ID Real Estate: 621722 - Kato Pitsa, casa unifamiliar en todo 2 COMPRAR pisos Espacio habita…
Precio en demanda
Casa 3 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Property Code: 601199 - House FOR SALE in Evrostini Sarantapichiotika for €190.000 . This 10…
Precio en demanda
Casa de campo 5 habitaciones en Ano Loutro, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Ano Loutro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 133 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Plant…
$526,698
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 384 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La primera planta…
$879,337
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 99 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. …
$2,23M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene un …
$327,723
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$526,698
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 118 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$368,689
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 302 m²
Piso -2
Venta adosada de 302 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentra en…
$492,429
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$374,541
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en venta con una superficie de 200 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. E…
$410,357
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. La planta baja con…
$375,184
Villa en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Villa
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la península Pelopones…
$422,082
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótan…
$749,082
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
