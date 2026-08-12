Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Neo Psychiko
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 10
Área 1 400 m²
Se vende villa de 3 plantas de 1400 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 4 d…
$3,78M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 640 m²
Descubre el máximo lujo en un entorno sereno y elegante en Neo Psychiko, en los suburbios de…
$14,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 386 m²
Venta villa de 386 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la montaña se abre des…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir