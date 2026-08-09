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Villas en venta en Anavissos Municipal Unit, Grecia

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Anavyssos
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10 propiedades total found
Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Área 680 m²
Venta villa de 680 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista del mar, la montaña, el b…
$1,77M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$834,072
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TekceTekce
Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
En venta 3 - villa de 386 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de sala de est…
$2,36M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$2,36M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 520 m²
Venta villa de 4 plantas de 520 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,46M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 7
Área 750 m²
Villa se encuentra en Attica, en Avavissos es conocida por su lujo líder, su ambiente cálido…
$5,31M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 8
Área 480 m²
En venta 3 - villa de 480 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 7 dormitorios…
$2,36M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$2,13M
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
This villa in Lagonisi offers 210 sq. m of living space on a plot of 219 sq. m. With 5 bedro…
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Parámetros de las propiedades en Anavissos Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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