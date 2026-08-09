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Villas en venta en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

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Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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