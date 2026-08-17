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Villas en venta en Markopoulo, Grecia

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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 385 m²
Se vende villa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$708,425
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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Área 220 m²
Venta villa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un dorm…
$971,180
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