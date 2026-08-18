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Villas en venta en Limenas Markopoulou, Grecia

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4 propiedades total found
Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 950 m²
En total, la casa tiene baños 7 más un aseo de invitados y un aseo exterior con piscina ubic…
$2,60M
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,53M
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 132 m²
Venta villa de 2 plantas de 132 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$925,477
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
This stunning 120 sqm house, built in 2020 on an 180 sqm plot, boasts 3 bedrooms, 3 bathroom…
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