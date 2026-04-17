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Villas en venta en Municipality of Ilion, Grecia

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Villa en Municipality of Ilion, Grecia
Villa
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Situado en el vibrante y verde barrio de Ilion, Curve Project, Curve Park 6 ofrece una mezcl…
$294,478
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Villa en Municipality of Ilion, Grecia
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Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Situado en el vibrante y verde barrio de Ilion, Curve Project, Curve Park 6 ofrece una mezcl…
$341,594
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Villa en Municipality of Ilion, Grecia
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Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Situado en el vibrante y verde barrio de Ilion, Curve Project, Curve Park 6 ofrece una mezcl…
$292,201
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CoexCoex
Villa en Municipality of Ilion, Grecia
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Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Situado en el vibrante y verde barrio de Ilion, Curve Project, Curve Park 6 ofrece una mezcl…
$338,953
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