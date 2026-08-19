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Villas en venta en Vari Municipal Unit, Grecia

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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 370 m²
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,76M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 440 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$4,84M
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Parámetros de las propiedades en Vari Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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