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Villas en venta en Keratea, Grecia

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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Venta villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormi…
$1,42M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Se vende una villa de 4 plantas de 330 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$826,496
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Villa en Keratea, Grecia
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Keratea, Grecia
Dormitorios 7
Área 600 m²
------ Un Oasis de Lujo en Suburbios Orientales de Atenas Bienvenido a una propiedad que co…
$3,09M
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Villa en Keratea, Grecia
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Keratea, Grecia
Área 347 m²
🏡 Casa de piedra de lujo 347 metros cuadrados con vista panorámica – Keratea Sakka En la ex…
$1,24M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 2 dormitorio…
$1,54M
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