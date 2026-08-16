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Propiedades residenciales en venta en Lakatameia, Chipre

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apartamentos
228
casas independientes
62
290 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Proyecto moderno situado en Lakatamia, Nicosia. El proyecto consta de 12 apartamentos. Carac…
$244,996
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Un acogedor apartamento de tres habitaciones ahora está disponible para la venta en una ubic…
$256,300
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 403 m²
La casa se encuentra en una ubicación idílica a orillas del lago Manglis y bordeando el parq…
$1,05M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Situado en un tranquilo barrio de Lakatamia con fácil acceso a la nueva carretera, esta casa…
$395,888
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Una hermosa casa unifamiliar con piscina en Archangelos. Situado junto a una zona verde a po…
$790,911
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Proyecto de lujo ubicado en Lakatamia, Nicosia. El proyecto consta de sólo 4 apartamentos. C…
$301,706
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 164 m²
Descubre tu nuevo hogar en la zona tranquila y privilegiada de Lakatamia. El complejo consta…
$419,523
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 266 m²
La casa se encuentra en una ubicación idílica a orillas del lago Manglis y bordeando el parq…
$938,469
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Acogedor apartamento de dos dormitorios en venta en Lakatamia, actualmente en construcción. …
$230,442
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Apartamento 1 habitación en Lakatameia, Chipre
Apartamento 1 habitación
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 1
Área 64 m²
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
$140,138
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Una casa familiar está disponible en venta en Archaggelos. Situado cerca de Archaggelou Mich…
$1,42M
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Casa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
For sale, 3-bedroom house in Lakatamia (Stelmek) A modern property under construction, of…
$405,089
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Proyecto de lujo ubicado en Lakatamia, Nicosia. El proyecto consta de sólo 4 apartamentos. C…
$415,558
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Moderno apartamento de 2 dormitorios 83m2 con un amplio balcón de 23m2, idealmente situado c…
$232,805
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Proyecto moderno en Archangelos, con fácil acceso a la autopista y al centro de la ciudad, c…
$247,548
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Estudio en Lakatameia, Chipre
Estudio
Lakatameia, Chipre
Área 43 m²
Nuevo proyecto de destino de lujo de Pafos, donde la elegancia y la tranquilidad se encuentr…
$211,534
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Apartamento 1 habitacion en Lakatameia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Ubicado en el tranquilo suburbio de Lakatamia de Nicosia, este apartamento de un dormitorio …
$147,719
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
For Sale – 3-Bedroom Modern Villa in Lakatamia, Nicosia This contemporary 3-bedroom, 3-ba…
$330,945
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Proyecto de lujo ubicado en Lakatamia, Nicosia. El proyecto consta de sólo 4 apartamentos. C…
$290,321
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Un complejo único en la zona de Lakatamia de Nicosia. Situado cerca de escuelas privadas y u…
$275,974
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Un nuevo proyecto se encuentra en la zona de Lakatamia, Nicosia. Este edificio de 2 plantas …
$256,794
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Casa 5 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 5 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Una casa en dos niveles en Lakatamia, Nicosia. La planta baja tiene una superficie de 154m2 …
$306,921
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Presentando un moderno apartamento de 2 dormitorios en construcción en Lakatamia. Situado en…
$219,806
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Casa 4 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 395 m²
Una casa en Archangelos/Anthoupoli, Nicosia. La propiedad ofrece fácil acceso a todos los se…
$596,135
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Un proyecto moderno en Archangelos, Nicosia. Está situado en una zona tranquila, residencial…
$278,590
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Apartamento 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Un encantador apartamento situado en Anthoupoli está disponible para la venta. Ofrece un dis…
$253,800
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Un proyecto moderno en Archangelos, Nicosia. Está situado en una zona tranquila, residencial…
$270,326
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Villa 3 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Villa 3 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Habitaciones 3
Área 200 m²
Una lujosa mansión de tres dormitorios en venta en Chloraka - provincia de Paphos, con 200m²…
$489,919
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Un complejo único en la zona de Lakatamia de Nicosia. Situado cerca de escuelas privadas y u…
$250,464
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Apartamento 2 habitaciones en Lakatameia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Lakatameia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Descubra la vida contemporánea en este nuevo ático de 2 dormitorios, diseñado para aquellos …
$254,077
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