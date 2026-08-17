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Propiedades residenciales en venta en Tseri, Chipre

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2 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Tseri, Chipre
Casa 6 habitaciones
Tseri, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 324 m²
Participación (83,8%) de un desarrollo residencial incompleto en Tseri. La parte correspondi…
$227,903
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Casa 4 habitaciones en Tseri, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tseri, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa de 4 dormitorios construidos en 2003 está en venta en Tseri. Consta de 200 metros cuadr…
$413,163
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