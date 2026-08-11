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Propiedades residenciales en venta en Dali, Chipre

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apartamentos
27
casas independientes
11
38 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
For sale — 3 bedroom modern residence in Carolina Park, Latsia. This newly built home featu…
$407,900
VAT
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Villa en Dali, Chipre
Villa
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Área 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Casa 5 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
La casa está situada en la zona "Carolina Park", cerca del Laiki Sporting Club, en un entorn…
$823,964
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Apartamento 2 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Presentando un próximo desarrollo de un pequeño edificio de apartamentos de dos pisos en la …
$189,081
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Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 435 m²
Casa unifamiliar de dos plantas con un sótano en Dali. La casa tiene una superficie cubierta…
$474,543
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Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
"House 114" situado en Dali, Nicosia, destaca como una prestigiosa residencia de 3 dormitori…
$355,409
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VIDI GROUP
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Apartamento 3 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Esta residencia de lujo de 3 dormitorios, recientemente en construcción, personifica el dise…
$366,344
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Casa 4 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 4 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Casa independiente de cuatro dormitorios construida en 2000 completamente reformada. Está co…
$767,302
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Casa 5 habitaciones en Dali, Chipre
Casa 5 habitaciones
Dali, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 850 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Dali, Nicosia. El activo tiene 7 años y tiene 5 dormitorio…
$1,30M
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 136 m²
Se vende en construcción de un apartamento de cuatro dormitorios en Germasogeia - provincia …
$783,909
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 58 m²
Apartamento de lujo de una habitación en venta en construcción en Aglantzia - provincia de N…
$107,881
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 300 m²
Una casa independiente con cuatro habitaciones en venta en la provincia de Agios Tychonas - …
$792,638
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Apartamento 4 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 4
Área 137 m²
Apartamento con cuatro habitaciones en venta en la provincia de Germasogeia - Limassol, con …
$798,098
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 71 m²
Apartamento de un dormitorio usado en venta en Kaparis - provincia de Famagusta. El apartame…
$94,024
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Habitación 5 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 5 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 5
Área 282 m²
Casa independiente de lujo de cinco dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limas…
$800,790
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Habitación 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 167 m²
Moderna casa independiente con tres dormitorios en venta en Agios Trimithias - Provincia de …
$235,232
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 168 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios con jardín en el centro de la…
$790,781
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 64 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lakatamia - provincia de Nicosia, en el 1er piso de…
$94,984
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 101 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Agia Wyla - provincia de Limassol, con 79 t.metro…
$232,586
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Apartamento independiente de tres dormitorios en venta en Aradippou - provincia de Larnaca, …
$265,262
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 112 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en construcción en Dasoupoli - provincia de Nicosia,…
$244,959
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 131 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Agios Athanasios - provincia de Limassol, con 10…
$782,930
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 180 m²
Se vende casa unifamiliar de tres dormitorios en reventa en Aradippou - Larnaca, con 180 met…
$240,237
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Apartamento 4 habitaciones en Dali, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Dali, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 115 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Dali, Nicosia, Chipre
$350,820
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Habitación 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitación 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 167 m²
Moderna casa independiente de tres dormitorios en venta en Agios Trimithias - provincia de N…
$232,837
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 156 m²
$815,865
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 117 m²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$264,261
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Apartamento 3 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 3
Área 190 m²
Apartamento de tres dormitorios en planta completa con jardín en la azotea en venta en Germa…
$800,790
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 2
Área 156 m²
$771,989
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Apartamento 1 habitación en Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Apartamento 1 habitación
Agios Konstantinos Elenis, Chipre
Habitaciones 1
Área 57 m²
Apartamento de lujo de una habitación en venta en construcción en Aglantzia - provincia de N…
$108,465
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Parámetros de las propiedades en Dali, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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